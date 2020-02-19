كل زى ما تحب.. أهمية غير متوقعة لتناول وجبة الإفطار

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون من جامعة لوبيك في ألمانيا، انه يساعدك تناول وجبة إفطار كبيرة على حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، والتقليل من تناول وجبة كبير باقي اليوم، وبالأخص في وجبة العشاء.



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه يمكن لـ تناول وجبة إفطار كبيرة ومشبعة أن يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير، مع الحفاظ على مستويات السكر ثابتة في الجسم.



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وأكد الباحثون، إلى أن عدد السعرات الحرارية التي ينفقها الجسم لتسخين الجسم ويهضم الطعام، تكون في أعلى مستوياتها خلال فترة تناول وجبة الإفطار، حيث أن نسبة الحرق في الجسم تكون أعلى مرتين بخلاف الأشخاص الذين يفوتون وجبة الإفطار، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطاني.



كما أظهرت نتائج الدراسة، أن نسبة السكر في الدم و تركيزات الأنسولين ، الناتجة عن تناول الوجبات ، قد تقلصت بعد تناول الإفطار ، ولكن قد حدث العكس بعد تناول وجبة دسمة في العشاء.



وقالت الدكتورة جوليان ريختر اختصاصي البيولوجيا العصبية في جامعة لوبيك المشرفة على الدراسة، انه تظهر نتائج الدراسة إلى أن تناول وجبة الإفطار بغض النظر عن كمية السعرات الحرارية التي تحتوي عليها، يمكن أن تزيد من معدل الحرق و الأيض، بالإضافة إلى أنها تعطي إحساسًا بالشبع في تناول وجبات اكبر على مدار اليوم.

وأشارت ريختر، ان تناول وجبة الفطور بشكل جيد بدلا من تناول وجبة العشاء وجبة دسمة، يمكن أن يمنع السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم، حيث ان كل من السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأمراض التي تهدد الحياة بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.



ونوهت الدكتور ريختر، ان جميع الأطباء يوصون المرضى الذين يعانون من السمنة، وكذلك الأشخاص الأصحاء بتناول وجبة فطور كبيرة، بدلًا من تناول وجبة عشاء كبيرة لتقليل وزن الجسم ومنع الأمراض الأيضية.



وتابعت دراسة أجريت عام 2017 على أكثر من 50000 شخص بالغ ، والتي وجدت أن تناول وجبة إفطار كبيرة و غداء متوسط ​​و عشاء صغير أدى إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم (فهارس كتلة الجسم).



ووجدت دراسة أخرى أجراها البروفيسور دانييلا جاكوبوفيتش من جامعة تل أبيب، أن تناول الشوكولاتة في الصباح ، عندما يكون التمثيل الغذائي لدينا في أعلى مستوياته ، يمنع الرغبة الشديدة في تناول الأشياء الحلوة في وقت لاحق.