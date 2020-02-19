AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كل زى ما تحب.. أهمية غير متوقعة لتناول وجبة الإفطار

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:41 م
وجبة الإفطار
وجبة الإفطار
Advertisements
آية التيجي

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون من جامعة لوبيك في ألمانيا، انه يساعدك تناول وجبة إفطار كبيرة على حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، والتقليل من تناول وجبة كبير باقي اليوم، وبالأخص في وجبة العشاء.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه يمكن لـ تناول وجبة إفطار كبيرة ومشبعة أن يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير، مع الحفاظ على مستويات السكر ثابتة في الجسم.

إقرأ ايضا:

أكاذيب حول الوقاية من كورونا.. هل هذه الأطعمة تحميك من الإصابة بـ الفيروس؟

لمرضى التهاب اللثة.. اغسل أسنانك يوميا لتجنب هذه الأمراض الخطيرة


وأكد الباحثون، إلى أن عدد السعرات الحرارية التي ينفقها الجسم لتسخين الجسم ويهضم الطعام، تكون في أعلى مستوياتها خلال فترة تناول وجبة الإفطار، حيث أن نسبة الحرق في الجسم تكون أعلى مرتين بخلاف الأشخاص الذين يفوتون وجبة الإفطار، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطاني.

كما أظهرت نتائج الدراسة، أن نسبة السكر في الدم و تركيزات الأنسولين ، الناتجة عن تناول الوجبات ، قد تقلصت بعد تناول الإفطار ، ولكن قد حدث العكس بعد تناول وجبة دسمة في العشاء. 


وقالت الدكتورة جوليان ريختر اختصاصي البيولوجيا العصبية في جامعة لوبيك المشرفة على الدراسة، انه تظهر نتائج الدراسة إلى أن تناول وجبة الإفطار بغض النظر عن كمية السعرات الحرارية التي تحتوي عليها، يمكن أن تزيد من معدل الحرق و الأيض، بالإضافة إلى أنها تعطي إحساسًا بالشبع في تناول وجبات اكبر على مدار اليوم.

وأشارت ريختر، ان تناول وجبة الفطور بشكل جيد بدلا من تناول وجبة العشاء وجبة دسمة، يمكن أن يمنع السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم، حيث ان كل من السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأمراض التي تهدد الحياة بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

ونوهت الدكتور ريختر، ان جميع الأطباء يوصون المرضى الذين يعانون من السمنة، وكذلك الأشخاص الأصحاء بتناول وجبة فطور كبيرة، بدلًا من تناول وجبة عشاء كبيرة لتقليل وزن الجسم ومنع الأمراض الأيضية.

وتابعت دراسة أجريت عام 2017 على أكثر من 50000 شخص بالغ ، والتي وجدت أن تناول وجبة إفطار كبيرة و غداء متوسط ​​و عشاء صغير أدى إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم (فهارس كتلة الجسم).

ووجدت دراسة أخرى أجراها البروفيسور دانييلا جاكوبوفيتش من جامعة تل أبيب، أن تناول الشوكولاتة في الصباح ، عندما يكون التمثيل الغذائي لدينا في أعلى مستوياته ، يمنع الرغبة الشديدة في تناول الأشياء الحلوة في وقت لاحق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلومات جديدة لا يعرفها الكثيرون.. أبرز الدراسات الطبية ٢٠١٩ عن مرض السكر.. علامات مبكرة تنذر بإصابة الأطفال.. أجهزة رياضية تعالجه خلال 42 يوما.. والتخلص من الوزن الزائد يساعد على سرعة الشفاء

ماذا يحدث في الجسم عند تناول ملعقة من الردة قبل الإفطار؟

الأطعمة التقليدية تحد من انتشار مرض السكري النوع 2.. أبرزها العدس

ترشيحاتنا

سألنا الجماهير : هل تؤيد رحيل صالح جمعة عن الأهلي؟ .. فيديو

بـ حذاء غريب.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

تصعيد جديد من نقابة الموسيقيين ضد مطربي المهرجانات

قرار عاجل من الزمالك بعد انتقال حمدي النقاز للدوري الليتواني.. تفاصيل

تحرك فرنسي مفاجئ لحظر تنظيم الإخوان وملاحقة قطر

موعد رمضان 2020 .. تعرف على بداية الشهر المبارك.. فلكيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها

بـ حذاء غريب.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

10 صور من تعادل قدامى الزمالك والأهلي 3-3 على هامش السوبر.. شاهد