دفنت طفلتها وهي حية.. حبس ربة منزل لاتهامها بقتل طفلتها في المعصرة

قررت النيابة العامة، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامها بدفن طفلتها الرضيعة حية بمقابر حى المعصرة.





وكان تبلغ لقسم المعصرة بالعثور على جثة طفلة بمنطقة مدافن عزبة الوالدة دائرة القسم، بانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة عُثر على جثة طفلة تبلغ من العمر حوالي أربعة أشهر بها نهش حيواني بأماكن متفرقة.







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وتوصلت التحريات إلى تحديد والدة الطفلة (ربة منزل 20 عاما مقيمة بدائرة القسم) , وتم ضبطها.

وبمواجهتها قررت الأم بسابقة ارتباطها بعلاقة بعاطل (سن 25 ) مقيم بدائرة قسم حلوان – ( مُقيد الحرية بسجن 15 مايو ) وحملها وإنجابها طفلين "توأم" من بينهما الطفلة المتوفاة دون تسجيلهما بدفاتر المواليد بسجلات الصحة.

وأضافت الأم فى اقوالها أنه منذ شهر ونصف أُصيبت الطفلة الأخرى بنزلة شعبية حادة وتوفيت فقامت بدفنها بدون تصريح دفن خشية افتضاح أمرها.



