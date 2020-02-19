أخبار البرلمان | النواب يدون شهادة وفاة جديدة بعد رحيل نائب المنيا.. وبيان عاجل للحكومة بعد فساد 20% من القمح

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بعد رحيل نائب المنيا.. تاريخ وفيات البرلمان الحالي يسجل شهادة وفاة النائب الـ 13





توفى بعد صراع مع المرض.. 7 معلومات عن النائب الجراح علي الكيال

خسر 44 قرشًا.. البرلمان يكشف أسباب انهيار الدولار أمام الجنيه

عبد العال لـ رئيس بيلاروسيا: ندعوكم لزيادة الاستثمارات فى السوق المصرى الواعد

بيان عاجل للحكومة بعد فساد 20% من محصول القمح

رئيس ائتلاف دعم مصر: قيادات الأحزاب غير جاهزة لانتخابات المحليات

القومي للمرأة بدعم مصر: نطالب بإضافة مواد بالمحليات لتمثيل المرأة بمكاتب المجالس المحلية

مايا مرسي من "دعم مصر" : سيدات مصر ستشارك بقوة في الانتخابات المقبلة

مناقشات النواب الأسبوع المقبل..إلغاء الإفراج تحت شرط بجرائم التجمهر ومكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال