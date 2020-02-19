أخبار البرلمان | النواب يدون شهادة وفاة جديدة بعد رحيل نائب المنيا.. وبيان عاجل للحكومة بعد فساد 20% من القمح

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 19 فبراير:
بعد رحيل نائب المنيا.. تاريخ وفيات
البرلمان الحالي يسجل شهادة وفاة النائب الـ 13
توفى بعد صراع مع المرض.. 7 معلومات عن النائب الجراح علي الكيال
خسر 44 قرشًا.. البرلمان يكشف أسباب انهيار
الدولار أمام الجنيه
عبد العال لـ رئيس بيلاروسيا: ندعوكم لزيادة الاستثمارات فى السوق
المصرى الواعد
بيان عاجل للحكومة بعد فساد 20% من محصول القمح
رئيس ائتلاف دعم مصر: قيادات الأحزاب غير جاهزة لانتخابات المحليات
القومي للمرأة بدعم مصر: نطالب بإضافة مواد
بالمحليات لتمثيل المرأة بمكاتب المجالس المحلية
مايا مرسي من "دعم مصر" : سيدات
مصر ستشارك بقوة في الانتخابات المقبلة
مناقشات النواب الأسبوع المقبل..إلغاء الإفراج تحت شرط بجرائم التجمهر ومكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال