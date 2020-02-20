AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل خطيرة.. حقيقة قيام الصين بصنع فيروس كورونا ونشره في العالم

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
نفت السلطات الصينية الشائعات التي تقول إنها من تسببت في إنتشار وباء كورونا في أنحاء أقاليمها والعالم، عبر أحد مختبرات أبحاثها، وفق ما ذكرت صحف صينية. 

ورد معهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، على نظريات المؤامرة والشائعات التي تتهمه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" COVID-19 وتسريبها.

وأصدر المعهد بيانا رفض فيه هذه الاتهامات واصفا إياها بـ"الكاذبة"، مؤكدا أن ضمير موظفيه مرتاح.

وجاء في البيان: "انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات وافتراءات كاذبة حول مختبرنا تزعم أن الفيروس تم تصميمه اصطناعيا داخل المختبر P4 الذي يخضع لسلطة العسكريين، وأنه تسرب إلى الخارج، وأن أحد خبرائنا توفي جراء إصابته بالفيروس أو أن الآخر كان أول من أصيب بالفيروس، وغيرها من الشائعات التي أثارت ضجة على النطاق العالمي وألحقت أضرارا كبيرة بموظفينا الذين يكافحون العدوى على الخطوط الأمامية، فضلا عن أنها تتسبب بإعاقة مهمتنا الأساسية العلمية-التكنولوجية الهادفة لمكافحة الوباء".

وأشار البيان إلى أن المعهد ومنذ بداية انتشار الفيروس، أخذ زمام المبادرة طوعا لمعالجة الجوانب العلمية والفنية المتعلقة بالوقاية من الوباء.


بالتزامن مع ذلك، بدأ المعهد العمل للكشف عن مصدر الفيروس والمتسبب ودراسة كيفية علاج المرض وتطوير دواء ولقاح ضده، حيث أجرى 4000 فحص لمسحة مأخوذة من مرضى يشتبه بإصابتهم بالالتهاب الرئوي الناجم عن كورونا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فحص 31 حالة.. بريطانيا خالية من الإصابات بـ كورونا حتى الآن

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

فيروس كورونا الجديد.. كيف استعدت الإمارات لمواجهة الشبح الغامض؟

جثث في الشارع.. مرضى كورونا يسقطون أرضا في الصين.. صور

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

الصين: 4823 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس

ترشيحاتنا

صحية و خفيفة .. 3 وجبات مناسبة للعمل

أخبار الرياضة.. مدحت شلبي مفاجأة السوبر بين الأهلي والزمالك.. حقيقة مشاجرة كهربا ورمضان صبحي

نهاية مأساوية .. تفاصيل معاناة محمد شرف فى ذكرى ميلاده

منى فاروق ترد على تعاطف الجمهور معها.. شاهد

تزوجت عرفيا من زميلها.. عملية إجهاض تنهي حياة طالبة في المنوفية

منى الشاذلي ترقص على بنت الجيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها

بـ حذاء غريب.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

10 صور من تعادل قدامى الزمالك والأهلي 3-3 على هامش السوبر.. شاهد