إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

النيران امتدت لطابقين.. تفاصيل حريق مصنع عسلية في شبرا الخيمة

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

كشف مصدر بالحماية المدنية بالقليوبية ان حريق مصنع لإنتاج حلوى العسلية امتدت النيران إلى الطابقين الأول والثاني بالعقار، ما أسفر عن احتراق محتويات المصنع بالكامل، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي خسائر بشرية.

السيطرة على الحريق 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء أشرف أشرف الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية السيطرة علي حريق عقار بمدينة شبرا الخيمة دون وقوع ثمة اصابات او خسائر في الارواح.

تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
 

انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 5 سيارات اطفاء مدعمة بسيارة اسعاف، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

