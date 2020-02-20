موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الخميس إ لى استاد محمد بن زايد لمتابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وسط حشد جماهيري كبير.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي، وتذاع المباراة عبر قناة "أبوظبي الرياضية" و"أون سبورت".





لأول مرة .. 8 معلقين لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك اقرأ أيضا |





وأعلن الجهاز الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، وضمت القائمة 24 لاعبًا، وشملت جميع اللاعبين فيما عدا صالح جمعة لاعب الوسط وجاءت كالآتى:





حراسة المرمي: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي





خط الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيد





خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان - احمد الشيخ





خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.





وفى المقابل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة فريقه لمواجهة الأهلى التى ضمت كلا من:





حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى.





خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد.





خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور.





خط الهجوم: مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.



