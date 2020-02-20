AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:23 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
Advertisements
ياسمين تيسير
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الخميس إلى استاد محمد بن زايد لمتابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وسط حشد جماهيري كبير.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي، وتذاع المباراة عبر قناة "أبوظبي الرياضية" و"أون سبورت".


وأعلن الجهاز الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، وضمت القائمة 24 لاعبًا، وشملت جميع اللاعبين فيما عدا صالح جمعة لاعب الوسط وجاءت كالآتى:

حراسة المرمي: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيد

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان - احمد الشيخ

خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

وفى المقابل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة فريقه لمواجهة الأهلى التى ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري المصري .. موعد مباراة طنطا والزمالك والقنوات الناقلة

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي في السوبر الأفريقي

عاجل | الأهلي يعلن قائمة مواجهة الزمالك فى السوبر المصري

بعد تدخل مرتضى منصور.. إمام عاشور يلحق ببعثة الزمالك في الإمارات

السوبر المصري.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

جدل واسع حول موعد انطلاق السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

على طريقة الحاتي.. 6 نصائح يجب الانتباه لها قبل شوي اللحم

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

سكر محلي محطوط على كريمة.. عمر كمال يعلق بعد رقص رانيا يوسف على بنت الجيران.. شاهد

موجز السوشيال ميديا .. حمادة هلال يستفز الجمهور.. ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لـ منى فاروق

فيحاء وانغ: 14 ألف مصاب بـ كورونا تم شفاؤهم ..فيديو

بعد قرار منعه من الغناء.. فنانة استعراضية تعلن زواجها عرفيا من حسن شاكوش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قس يفتح خرطوم الماء في وجه المصلين داخل كنيسة أرثوذوكسية

بتحبني زي الأول؟.. ضابط يقتل زوجته خنقا بعدما طرحت عليه سؤالا مفاجئا

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية