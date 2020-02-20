AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر ابتدعت الموسيقى.. وسيم السيسي: غذاء المخ هو الفن

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:40 ص
وسيم السيسي
وسيم السيسي
Advertisements
هاني حسين
قال وسيم السيسي، عالم المصريات، إن العلم الحديث يؤكد أن الفص الأيسر من المخ هو الفص التقليدي بينما الفص الأيمن هو فص الإبداع الذي تتقدم الشعوب به.


وأضاف وسيم السيسي، في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن غذاء الفص الأيمن في المخ هو الفن والموسيقى.


وتابع وسيم السيسي "أفلاطون أكد ضرورة الابتعاد عن الموسيقى اليونانية وتعلم الموسيقى المصرية لأنها أرقى وأجمل وأكمل أنواع الموسيقات في العالم كله".


وأكمل وسيم السيسي "مصر هي التي ابتدعت الموسيقى والسلم الثلاثي في الموسيقى وتم تطويره إلى السلم السباعي، ومصر هي التي اخترعت كلمة السلم الموسيقي الذي يصل بين الأرض والسماء".


ولفت وسيم السيسي إلى أن " المهرجانات يطلق عليها  موسيقى الهنك والرنك أي التي لا تعني شيئا ولا معنى لها على الإطلاق".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسيم السيسي: دراسة تاريخ مصر بالنسبة للأفارقة شيء مقدس ..فيديو

وسيم السيسي: الإبداع يأتي من الفص الأيمن في المخ.. والرسم والفنون من وسائل تنشيطه

وسيم السيسي عالم المصريات يتحدث لصدى البلد من شرم الشيخ: الإبداع يأتي من الفص الأيمن في المخ.. مشروعات مصر الحالية لا ينكرها إلا جاحد.. التمييز بين المرأة والرجل اضطهاد للمستقبل

من الإنشاد للغناء.. حكاية أبو الموسيقى المصرية وسر نجاح سيد درويش

وسيم السيسي: أعياد العالم جميعا جاءت من مصر.. فيديو

وسيم السيسي: الجندي المصري أسد لا يهاب الموت من أيام الفراعنة

ترشيحاتنا

لو محجبة.. طرح الـ ombre موضة 2020

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة اصطحاب حمار داخل قطار في الأقصر

الشاعر عبد الله حسن يفاجئ غادة رجب بقصيدة رومانسية.. فيديو

إيطاليا تعتقل قبطان سفينة لـ تهريبه أسلحة بين تركيا وليبيا

الغيابات شبح مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

على طريقة الحاتي.. 6 نصائح يجب الانتباه لها قبل شوي اللحم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قس يفتح خرطوم الماء في وجه المصلين داخل كنيسة أرثوذوكسية

بتحبني زي الأول؟.. ضابط يقتل زوجته خنقا بعدما طرحت عليه سؤالا مفاجئا

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية