مصر ابتدعت الموسيقى.. وسيم السيسي: غذاء المخ هو الفن

قال وسيم السيسي، عالم المصريات، إن العلم الحديث يؤكد أن الفص الأيسر من المخ هو الفص التقليدي بينما الفص الأيمن هو فص الإبداع الذي تتقدم الشعوب به.









وأضاف وسيم السيسي، في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن غذاء الفص الأيمن في المخ هو الفن والموسيقى.









وتابع وسيم السيسي " أفلاطون أكد ضرورة الابتعاد عن الموسيقى اليونانية وتعلم الموسيقى المصرية لأنها أرقى وأجمل وأكمل أنواع الموسيقات في العالم كله".









وأكمل وسيم السيسي " مصر هي التي ابتدعت مصر هي التي ابتدعت الموسيقى والسلم الثلاثي في الموسيقى وتم تطويره إلى السلم السباعي، ومصر هي التي اخترعت كلمة السلم الموسيقي الذي يصل بين الأرض والسماء".









ولفت وسيم السيسي إلى أن " المهرجانات يطلق عليها موسيقى الهنك والرنك أي التي لا تعني شيئا ولا معنى لها على الإطلاق".



