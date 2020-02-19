أخبار الفن | رانيا يوسف ترقص على بنت الجيران.. وتصعيد جديد ضد أغاني المهرجانات

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها عبر صفحتها على "تويتر" وهي ترقص على أغنية " بنت الجيران" لـ حسن شاكوش وعمر كمال الممنوعين عن الغناء بقرار من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.





كشفت إدارة مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي عن عرض الفيلم السعودى شمس المعارف في حفل افتتاح دورته الأولي ‏والمقرر أن تقام من 12 إلى 21 مارس 2020 في جدة، والتي تم تصنيفها تراثًا إنسانيًا عالميًا وفق اليونسكو.





اعلن تطبيق أنغامي عن تصدر ألبوم سهران للنجم عمرو دياب قائمة الأعلى استماعًا في مصر، وتصدرت أغنية هيعيش يفتكرني الأعلى سماعًا على أنغامي منذ طرح الألبوم تلتها أغنية جميلة ثم اغنية مكانك في قلبي.



