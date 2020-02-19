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فن

عمرو دياب يسقط شاكوش من على قمة أنغامي ويدفعه إلى المركز الرابع

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:01 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد نحلة

اعلن تطبيق أنغامي  عن تصدر ألبوم سهران للنجم عمرو دياب قائمة الأعلى استماعًا في مصر، وتصدرت أغنية هيعيش يفتكرني الأعلى سماعًا على أنغامي منذ طرح الألبوم تلتها أغنية جميلة ثم اغنية مكانك في قلبي. 


في حين تقهقر حسن شاكوش بمهرجان بنت الجيران الي المركز الرابع بعد أن كان مُتصدرًا الأكثر استماعًا على أنغامي قبل طرح ألبوم سهران. 


وكان عمرو دياب قد طرح ألبومه سهران مساء الأربعاء 12 فبراير الجاري وذلك عبر خدمات إحدى شركات المحمول الشهيرة، وفور طرحه تصدر الألبوم الكلمات الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك موقع البحث الشهير جوجل.


من ناحية أخرى يطرح عمرو دياب الألبوم كاملاً اليوم عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ويضم ألبوم سهران 12 أغنية جديدة تمامًا، بالإضافة إلى أربع أغنيات طرحها عمرو دياب منفردة خلال الأشهر الماضية.


عمرو دياب يسقط شاكوش من على قمة أنغامي ويدفعه إلى المركز الرابع
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