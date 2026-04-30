الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار : أنشطة صينية جديدة تدعم التكنولوجيا والتصنيع في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد مجموعة MRYK Holding الصينية، خططها التوسعية في السوق المصري وفرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ونقل المعرفة، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الدولية في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.
 

وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم الشركات الجادة عبر التنسيق مع مختلف الجهات لعقد لقاءات مباشرة تسرّع من وتيرة التأسيس والتشغيل.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون الإنتاجي داخل الاقتصاد المصري، إلى جانب دراسة منح التيسيرات اللازمة للمشروعات الاستراتيجية، بما في ذلك الرخصة الذهبية، بهدف دعم سرعة التنفيذ وجذب المزيد من الاستثمارات.


ومن جانبه، أعرب ريكي تونغ، رئيس مجموعة MRYK Holding، عن تطلع الشركة إلى توسيع استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن السوق المصري يمثل “مرتكزًا استراتيجيًا يمتد تأثيره إلى الأسواق الخارجية”، في ظل ما يتمتع به من بنية تحتية متطورة ومقومات تنافسية.
 

وأشار إلى أن المجموعة تسعى للحصول على الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ مشروعاتها المستهدفة في مجالات التصنيع الذكي والروبوتات والطاقة وتحلية المياه، بما يدعم خططها للتوسع الإقليمي من خلال مصر كمركز صناعي ولوجستي.


وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومركبات الطاقة الجديدة، وسلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب بحث آليات نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية داخل السوق المحلي.


كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي بين الجانبين من خلال عقد اجتماعات مع الجهات والوزارات المعنية لتذليل أي تحديات أمام الاستثمار، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.


وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد فريد أن التعاون في مجالات البنية التحتية المائية، وخاصة تقنيات تحلية مياه البحر وتطوير أنظمة المياه الحضرية، يمثل أحد المحاور المهمة لدعم جهود الدولة في تأمين الموارد المائية ورفع كفاءتها.


ومن جانبه، قال الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن المجلس يدعم جهود وزارة الاستثمار في تسهيل الإجراءات وتطوير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية.


وأضاف أن مجموعة MRYK تُعد من الكيانات الصناعية والاستثمارية الكبرى في الصين، وتمتلك أنشطة متقدمة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع، مع ارتباطها بعدد من صناديق الاستثمار والجهات الحكومية الصينية، وتوسعها في أسواق متعددة من بينها البرازيل وروسيا ودول الخليج.


وأشار إلى أن الشركة تصف مصر ضمن استراتيجيتها التوسعية بأنها مركز محوري لربط الأسواق الإقليمية والدولية، مع توجه واضح لتحويلها إلى قاعدة صناعية ولوجستية تخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

الطعمية
الطعمية
الطعمية

السرطان
السرطان
السرطان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

