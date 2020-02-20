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أخبار العالم

الرئيس الجزائري: الثورة أوقفت مأساة سياسية كبيرة

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، إن الحراك الشعبي أوقف مأساة سياسية كانت تعيشها الجزائر.

وأضاف تبون في تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، "الحراك أوقف انهيار الدولة الجزائرية، وما يواصله الشعب من تظاهر هو حقهم والديمقراطية تقتضي هذا".

ومساء الأربعاء، وقع تبون قرارًا باعتبار 22 فبراير عيدًا للحراك الوطني.

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه نشطاء التعبئة للحشد الشعبي للاحتفال بسنوية الحراك الشعبي، الذي خلع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وطالب برحيل رموز نظامه، إذ يتأهب الملايين للخروج في مظاهرات حاشدة بكل المدن والمحافظات، يوم الجمعة المقبل.
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