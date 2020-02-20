الرئيس الجزائري: الثورة أوقفت مأساة سياسية كبيرة

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، إن الحراك الشعبي أوقف مأساة سياسية كانت تعيشها الجزائر.





وأضاف تبون في تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، "الحراك أوقف انهيار الدولة الجزائرية، وما يواصله الشعب من تظاهر هو حقهم والديمقراطية تقتضي هذا".





ومساء الأربعاء، وقع تبون قرارًا باعتبار 22 فبراير عيدًا للحراك الوطني.



