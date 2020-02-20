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رياضة

كهربا وثأر الفريق الأبيض.. 5 أسباب تشعل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:36 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ياسمين تيسير
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم، الخميس، لـ مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد في الإمارات في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتحمل مباريات القمة دائمًا طابعًا خاصًا ولكن هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تشعل المباراة أبرزها: 

1- ثقة الزمالك عقب التتويج بـ السوبر الأفريقي
توج فريق الزمالك يوم الجمعة الماضية بـ لقب السوبر الأفريقي عقب الفوز على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في قطر مما ساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين وزاد من ثقتهم بـ قداراتهم وسهله الفوز بالسوبر المصري أيضًا.

2- تألق الأهلي ومستواه المميز مع فايلر
قاد رينيه فايلر قيادة فريق الأهلي منذ بداية الموسم وتمكن من تقديم أداء مبهر ومميز منذ قيادته للفريق حيث لم يتلقي اي هزيمة بمباريات الدوري الممتاز بالاضافة لـ التأهل لـ دور ربع نهائي دوري أبطال افريقيا



3- ثأر الزمالك عقب هزيمته الأخيرة من الأهلي في السوبر 
توج فريق الأهلي بـ لقب السوبر المصري موسم 2019 حيث فاز بثلاثية مقابل هدفين وأحرز أهداف الأهلي حسين الشحات ,جونيور اجاي بينما أحرز هدفي الزمالك محمود علاء على استاد برج العرب.

4- مشاركة كهربا الأولى أمام الزمالك
يمتلك فريق الأهلي العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديث في فترة الانتقالات الشتوية والذي يرغب في تقديم أداء مميز في مشاركته الأولى أمام فريق الزمالك "فريقه السابق" حيث تألق كهربا بمباراة الفريق الأخيرة أمام المصري البورسعيدي.

5- تألق الشناوي وأبو جبل
يقدم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، أداءً رائعًا مع الفريق منذ انطلاق الموسم ولد يدخل في شباكه سوى عدد قليل من الأهداف. 

كما يقدم محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، أداءً رائعًا مع الفريق وتمكن من الحفاظ على مركزه كحارس أول للفريق بدلا من محمد عواد وتمكن من نيل ثقة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
 
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