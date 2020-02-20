الغيابات شبح مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

تنطلق مساء اليوم الخميس 20-2-2020 المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري على استاد محمد بن زايد الإماراتي وسط حضور جماهيري كبير للفريقين.





ويعاني كلا الفريقين من غيابات عديدة داخل الصفوف، حيث أعلن رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، غياب رمضان صبحي عن المباراة وصعوبة مشاركته؛ نظرا لعودته للتدريبات الجماعية منذ 3 أيام فقط عقب غياب دام 6 أسابيع؛ بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.









كما يغيب كل من صالح جمعة الذي أعلن فايلر من قبل، خروجه الكامل من حساباته، وطالبه بالرحيل، إضافة إلى مصطفي شوبير حارس المرمي.





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كما يعاني فريق الزمالك من غيابات عديدة أبرزها محمد عبد الغني نظرا لإصابته في العضلة الضامة، إضافة إلى حازم إمام لإصابته بشد في العضلة الخلفية و رشح في الركبة حيث أكتفي أمس بالركض الخفيف حول الملعب.









ولم يتحدد بعد مصير أحمد سيد زيزو الذي أصيب في وجهه أمس عقب اشتباك قوي مع محمود علاء نجم الفريق أثناء المران.





أعلن الجهاز الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، وضمت القائمة 24 لاعبًا، وشملت جميع اللاعبين فيما عدا صالح جمعة لاعب الوسط وجاءت كالآتى:

حراسة المرمي: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيد

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان - احمد الشيخ

خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

وفى المقابل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة فريقه لمواجهة الأهلى التى ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.



