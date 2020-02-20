وزير الأوقاف: شعار «الدولة الوطنية» المصري يحل كثيرًا من إشكاليات العالم

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه حين أطلق شعار الدول الوطنية هي الحل بمقر الأمم المتحدة بجنيف حاز الأمر تأييد جميع علماء الدين من مختلف الدول والديانات بالإجماع وبلا أي استثناء ، وهو ما جعل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للمؤتمر يحاول بسرعة اللحاق بمعالي وزير الأوقاف ليدركه عند خروجه من المبنى بصحبة سيادة السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بالمقر الأوروبي بجنيف، ليعبر عن تقديره الشديد لهذا الطرح المستنير.





وىؤكد وزير الأوقاف أن هذا الطرح يحل كثيرًا من إشكاليات بناء الدولة الحديثة، ويصحح بالطبع كثيرا من المفاهيم الخاطئة في بنائها، وأن وزارة الأوقاف ستتبنى هذا الطرح بقوة في المرحلة الراهنة سواء في مجالات التثقيف وطنيا أم في المحافل الدولية.



