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ديني

وزير الأوقاف: شعار «الدولة الوطنية» المصري يحل كثيرًا من إشكاليات العالم

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه حين أطلق شعار الدول الوطنية هي الحل بمقر الأمم المتحدة بجنيف حاز الأمر تأييد جميع علماء الدين من مختلف الدول والديانات بالإجماع وبلا أي استثناء ، وهو ما جعل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للمؤتمر يحاول بسرعة اللحاق بمعالي وزير الأوقاف ليدركه عند خروجه من المبنى بصحبة سيادة السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بالمقر الأوروبي بجنيف، ليعبر عن تقديره الشديد لهذا الطرح المستنير.

وىؤكد وزير الأوقاف أن هذا الطرح يحل كثيرًا من إشكاليات بناء الدولة الحديثة، ويصحح بالطبع كثيرا من المفاهيم الخاطئة في بنائها، وأن وزارة الأوقاف ستتبنى هذا الطرح بقوة في المرحلة الراهنة سواء في مجالات التثقيف وطنيا أم في المحافل الدولية.

وهذا الشعار مصري خالص بمثابة الملكية الفكرية لمصر باعتبار أن وزارة الأوقاف المصرية هي أول من أطلقته بقوة في محفل دولي من أعلى منصة الأمم المتحدة وسط حضور دولي كثيف دون أدنى معارضة أو حتى مجرد نقاش، بل أنه قوبل بالإعجاب والانبهار والتأييد التام من جميع الحاضرين.
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