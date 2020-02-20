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اقتصاد

انقطاع المياه عن مركز طامية وبعض قرى «الفيوم» وسنورس 4 أيام

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم الخميس، عن انقطاع مياه الشرب عن مركز طامية بالكامل وبعض قرى مركز الفيوم وسنورس. 

أربعة أيام متواصلة ابتداء من ظهر يوم الأحد الموافق 23/2/2020 وحتى الساعة  12:00 ظهر يوم الخميس الموافق 27/2/2020 ذلك بناء على طلب شركة المقاولون العرب القائمة بأعمال الصيانة من أجل عمل التجهيزات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات لخط المياه العكرة البالغ قطره 1400 مم بمحطة تنقية مياه بطامية والمناطق المتأثرة هي: (مركز طامية بالكامل بما فيه المنطقة الصناعية بكوم أوشيم – قرى الصالحية – وسيلا وتوابعها – مركز الفيوم – قرى منشأة بني عتمان – المنشأة طنطاوي بمركز سنورس).

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