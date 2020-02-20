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رياضة

صراع خاص بين محمود علاء وجونيور اجايي خلال السوبر المصري .. تفاصيل

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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نور عادل
يدخل الثنائي النيجيري جونيور اجايي مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والمدافع محمود علاء لاعب نادي الزمالك، في صراع خاص على هامش مباراة السوبر الإماراتي بين الفريقين اليوم الخميس.

ويلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في ابوظبي بالإمارات وذلك في الساعة السابعة مساء في إطار كأس السوبر المصري.

ومن المحتمل أن تفرز مباراة الأهلي والزمالك هدافا تاريخيا للمسابقة عبر التاريخ، بدلا من عبدالله السعيد الهداف التاريخي للمسابقة بـ 3 أهداف.

ويكمن الصراع بين جونيور اجايي ومحمود علاء على لقب الهداف للمسابقة حيث سجل كل منهما هدفين في السوبر المصري الماضي.

وتتجه أنظار محبي الكرة المصرية إلى استاد محمد بن زايد اليوم، منتظرين المباراة المرتقبة بين كبيري الكرة المصرية واللذان يدخلان اللقاء بحثا عن التتويج باللقب فقط.

ويتسلح النادي الأهلي بنتائجه المحلية في الدوري الممتاز حتى الآن، حيث نجح في أن يحقق الفوز في 15 مباراة بالدوري على التوالي تصدر بها جدول ترتيب الدوري بـ 45 نقطة.

بينما يملك تخوف عشاق الأحمر من نتائج الفريق خارج الأرض تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، حيث خاض الأهلي ثلاث مواجهات مع فايلر خارج الديار فاز في واحدة وتعادل في أخرى وهزم في مباراة وحيدة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل لاعبو نادي الزمالك بمعنويات مرتفعة، خاصة عقب تحقيق لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي منذ أيام قليلة باستاد الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويسعى المدير الفني لنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون إلى أن يحقق لقب السوبر المصري على حساب الأهلي ليجمع بين السوبر الأفريقي والمحلي، بالإضافة إلى إعطاء الفريق دفعة معنوية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن غريمه الأهلي شبه حسم مسابقة الدوري الممتاز لصالحه هذا الموسم.
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