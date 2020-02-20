والدها يتحرش بها.. خط نجدة الطفل: طفلة لجأت إلينا واكتشفنا تعرضها للإيذاء الجسدي..فيديو

قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن هناك انتهاكات داخل الأسرة بإيذاء لفظي وجسدي وجنسي، لافتًا إلى أن هناك طفلة جاءت تطلب إرشادا نفسيا، وبالحديث معها تبين انها تتعرض لتحرش من والدها، وتم القبض على الأب ويجرى معه التحقيق أمام النيابة العامة.





وناشد رئيس خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أي طفل يتعرض لإيذاء لفظي أو جسدي أو جنسي حتى داخل الأسرة بالاتصال على الخط الساخن 16000.









وأكد أن هناك تدخلا سريعا لنجدة الطفل حتى من الإيذاء داخل أسرته، مؤكدًا أنه يتم التعامل بسرية وخصوصية تامة عند ورود بلاغات تخص العنف ضد الأطفال، وننسق مع الجهات المعنية ويكون الطفل في عهدتنا عند حدوث خطر يهدد أمنه.





وتابع أن هناك لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث مكونة من المجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة، وتلقينا أكثر من 1600 بلاغ حول ختان الإناث.



