خيار مقترح أمام روسيا وتركيا لحل الأزمة في إدلب السورية

قال مسؤول تركي، الخميس، إن تركيا وروسيا تناقشان احتمال تنفيذ دوريات مشتركة حول إدلب، كخيار لضمان أمن المنطقة.





ونقلت شبكة "سكاي نيوز"، عن المسؤول التركي قوله إن "تركيا وروسيا وإيران ستجتمع في طهران الشهر المقبل، لبحث الأوضاع في إدلب".





وأضاف أن "وفدا روسيا قد يتوجه إلى أنقرة قبل عقد الاجتماع".





وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن هناك تقاربًا مع روسيا في محادثات سورية لكن ليس بالمستوى المطلوب بعد، مشيرًا بذلك إلى عدم انقطاع الحديث حول سوريا".





وتابع أوغلو قائلا إن "الجانب التركي يشعر بالقلق من هجمات الجيش السوري، ولا يريد التصعيد مع روسيا".





وأضاف: "سنكثف المحادثات مع روسيا بشأن إدلب السورية في الأيام المقبلة".





وأضاف أن الرئيسين التركي والروسي قد "يناقشان الأمر أيضًا".





وجاءت تعليقات شاووش أوغلو عقب تصريحات من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، الذي قال الأربعاء إن محادثات موسكو بشأن إدلب "لم تحقق النتائج المرجوة وهي بعيدة عن تلبية مطالب تركيا".



