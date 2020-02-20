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أخبار العالم

طوارئ في العراق بعد ظهور كورونا في إيران.. وحقيقة إغلاق الحدود

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:28 م
طوارئ في العراق بعد
طوارئ في العراق بعد ظهور كورونا في إيران
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الخميس، استمرار رحلاتها إلى إيران، رغم رغم المخاوف بسبب فيروس كورونا؛ في حين أغلق أهالي البصرة منفذ الشلامجة الحدودي مع طهران لمنع دخول الوافدين الإيرانيين تخوفا من انتقال الوباء إلى بلادهم.

ووفقا لـ "سكاي نيوز"، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية عن استمرار رحلاتها إلى إيران وعدم تأجيل أي رحلة بالرغم من المخاوف بسبب انتشار كورونا في مدينة قم الإيرانية، وفرض الحجر الصحي على عدد من مستشفياتها مع تعطيل الدوام الرسمي.

وقال مدير المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، إن "إدارة المنافذ وجهت جميع المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران بضرورة تفعيل وتدقيق فحص وإجراء اللازم مع المسافرين والبضائع في المحاجر الصحية والبيطرية العاملة بالمنافذ الحدودية".

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن "الفحص لا يشمل الوافدين فقط بل حتى البضائع القادمة من إيران وكل ما يتسبب بنقل العدوى".

وانتشرت تقارير إعلامية مفادها أن السلطات الصحية في البصرة طالبت المسؤولين العراقيين بإغلاق الحدود مع ايران، إلا أن وزارة الصحة نفت صحة هذه الأنباء.

ووفقا لـ "السومرية نيوز"، قالت الوزارة في بيان لها إن "الأنباء التي تحدثت عن مطالبة الوزارة اغلاق المنافذ الحدودية مع إيران، على خلفية ظهور إصابات بفيروس كورونا، عارية من الصحة".
 
ودعت الوزارة إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة واستسقائها من المصادر الرسمية".

هذا، وقد أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة إيرانيين بفيروس كورونا الجديد، اثنين منهم يقيمون في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران، والثالث من مدينة أراك؛ وذلك بعد الإعلان عن وفاة مصابين اثنين بفيروس "كورونا" أمس الأربعاء، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، وإعلان تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية کیانوش جهانبور إن "19 شخصا يخضعون للتحاليل بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد".
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