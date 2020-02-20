برشلونة يقدم برايثوايت داخل ملعب الكامب نو لوسائل الإعلام .. صور

قدم نادي برشلونة لاعبه الجديد الدنماركي مارتن بريثوايت إلى وسائل الإعلام من داخل ملعب "الكامب نو"، الذي تعاقد معه الفريق الكتالوني ، لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وذكر نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النادي حسم صفقة بريثوايت لمدة 3 سنوات ونصف الموسم، مقابل دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده مع ليجانيس، والمقدر بـ 18 مليون يورو.





وأضاف بيان النادي الكتالوني، أن الشرط الجزائي الجديد الموقع في عقد بريثوايت مع برشلونة يبلغ 300 مليون يورو.





وكانت رابطة الدوري الإسباني، أعلنت الأسبوع الماضي، الموافقة على طلب برشلونة الاستثنائي، بضم لاعب، بدلا من عثمان ديمبلي، الذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم، بسبب معاناته من إصابة في الركبة اليمنى.





يذكر أن برشلونة يحتل وصافة جدول ترتيب الدروي الإسبامي برصيد 52 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 53 نفطة.