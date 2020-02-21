مرتضى منصور لمشجع زملكاوي: كفاية إنك «سلفي» وأنا سايبك.. فيديو





وأضاف مرتضى منصور لمشجع الزمالك الذي اعترضه على الهواء عند حديثه على تصريحات شريف عبد الفضيل لاعب النادي الأهلي السابق:"مش وقته انك عايزني انا على الهواء، كفاية انك سلفي وانا سايبك".





ويعيش نادي الزمالك حالة من الفرح العارمة بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الجزاء 4-3 ليتوج بالسوبر المصري فى ابو ظبي عقب التتويج الجمعة الماضية بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لمشجع زملكاوي خلال مداخلته على الهواء عبر قناة نادي الزمالك مع الإعلامي خالد الغندور "كفاية انك سلفي وانا سايبك".