تحرير التربية والتعليم





التربية النقديه هى فلسفة التربية والتعليم و الحركة الاجتماعية التي تطورت المفاهيم وتطبيقها من النظرية النقدية والتقاليد ذات الصلة في مجال التعليم ودراسة الثقافة.الهدف من علم التربية النقدي هو التحرر من الاضطهاد من خلال إيقاظ الوعي الناقد ، الذى يتحقق بتشجيع الوعي النقدي للافراد من اجل التأثير عالمهمالنقدى الاجتماعي والعملى السياسي فى سبيل تحقيق الذات الاجتماعيه. أسّس الفيلسوف والمعلم البرازيلي باولو فريري البيداغوجيا الناقده ، الذي روج لها من خلال كتابه الصادر عام 1968. وانتشر بعد ذلك على الصعيد الدولي، وتطوير قاعدة قوية خاصة في الولايات المتحدة، حيث سعى أنصار لتطوير وسائل استخدام التعليم لمكافحة العنصرية ، التمييز على أساس الجنس ، و الرأسمالية .

تمت ترقية الموضوع من خلال المجلات النظيرة مثل Radical Teacherمع نموها ، تضمنت عناصر من مجالات أخرى يسارية مثل نظرية ما بعد الحداثة ، نظرية النسوية ، نظرية ما بعد الاستعمار ، ونظرية الغريبة .وسعى باولو فريرى الى تطوير فلسفة تعليم الكبار التي أظهرت تضامنا مع الفقراء في النضال المشترك من أجل البقاء على قيد الحياة عن طريق إشراكهم في حوار أكبر الوعي والتحليل. على الرغم من أن عائلته قد عانت من الخسارة والجوع خلال فترة الكساد الكبير فى الثلاتنيات القرن الماضى. استهدف تركيزه الأولي على مشاريع محو أمية الكبار في البرازيل وتم تكييفها فيما بعد للتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والتعليمية. كانت تدريبات فراير تدور حول نهج مناهض للسلطوية والتفاعلية يهدف إلى دراسة قضايا القدرة النسبية للطلاب والعمال. كما ستخدم منهج الهدف الأساسي منه هو بناءً انتقادات اجتماعية وسياسية للحياة اليومية. يتطلب تطبيقFreireتطبيق مجموعة من الممارسات والعمليات التعليمية بهدف ليس فقط تهيئة بيئة تعليمية أفضل ولكن أيضًا عالم أفضل.





يدعم فريري قدرة الطلاب على التفكير النقدي في وضعهم التعليمي ؛ يفكر ممارسو علم أصول التدريس في طريقة التفكير هذه في السماح لهم "بالتعرف على الصلات بين مشاكلهم وتجاربهم الفردية والسياقات الاجتماعية التي يتم دمجهم فيها". يعد إدراك المرء للضمير " ، " خطوة أولى ضرورية من " التطبيق العملي " ، والتي تُعرَّف بأنها القوة والمعرفة اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد الاضطهاد مع التشديد على أهمية تحرير التعليم. يستكشف علم أصول التدريس الناقدى العلاقات الحوارية بين التدريس والتعلم. علم أصول التدريس الناقد له عدة خيوط وأسس أخرى: ما بعد الحداثة ، لمكافحة العنصرية ، النسوية ، ما بعد الاستعمار ، و عليل النظريات كلها تلعب دورا في زيادة توسيع وإثراء الأفكار فريري الأصلية حول بيداغوجيا النقديه ، وتحويل تركيزها الرئيسي على الطبقة الاجتماعية لتشمل القضايا المتعلقة الدين ، الهوية ، الجنس ، الجنسية ، الجنسية ، العرق ، والعمر. يعتمد جزء كبير من العمل أيضًا على الفوضوية ، جيورجي لوكاس ،فيلهلم رايخ ، ما بعد الاستعمار ، ونظريات الخطاب لإدوارد سعيد ، أنطونيو غرامشي ، جيل ديلوز وميشيل فوكو اعتنق العديد من البيداغوجيين النقديين المعاصرين منظورات ما بعد الحداثة ، المعادية للأصولية للفرد واللغة والسلطة ، "مع الحفاظ في الوقت نفسه على تركيز فريري على النقد ، وتعطيل الأنظمة القمعية للسلطة / المعرفة ، والتغيير الاجتماعي".





تم تقديم محو الأمية النقدية إلى السياق التعليمي من خلال كتابات باولو فرير (1970). إن عمله ، الذي يقع في خضم الحتمية "للعالم الثالث" في فترة ما بعد الاستعمار ويتأثر بحركة الحقوق المدنية . من الأفضل تبني هذه النظرية التي يطلق عليها "علم أصول التدريس النقدى" من خلال التحدث بصوت المجموعات التي تم تهميشها عبر التاريخ . علم أصول التدريس النقدى هو فلسفة تطبق مبادئ النظرية الاجتماعية النقدية على الساحة التعليمية وتضطلع بمهمة دراسة كيف تتولد المدارس عن عدم المساواة والظلم. اعتقد بيك أن الطلاب كانوا قادرين على التعلم من خلال نقد نصوص متعددة وفحص الظلم الموجود بينهم. واستكشف الدور الذي لعبته اللغة في إثبات عدم المساواة ، ناقش من لديهم القدرة كانوا قادرين على "تسمية العالم" (فريير ، 1972). استخدم فرير مقاربة أوسع لأنه رأى الطلاب كمشاركين مهمين في عملية التعلم بدلًا من "الأوعية المراد ملؤها" فقط بما كان المعلمون قادرون على توفيره (فرير ، 1970). عندها يصبح الطلاب متعلمين بشكل نقدي : يكونون قادرين على دراسة التطور المستمر والأجزاء التي يلعبونها في العالم ، وكيف يفهمون التجارب. إن المزيد من تسهيل تطوير مهارات القراءة والكتابة الهامة يشجع على فحص وإصلاح المواقف الاجتماعية.ويعرض الطلاب التحيزات الخفية الموجودة في النصوص ، أن تعليم القراءة والكتابة يبدأ بمشكلة الثقافة والمعرفة في النص - طرحها لقمة سائغة للسجال نقدي ، للوزن ، الحكم ، النقد. في النهاية ، يكون المعلمون مسؤولين عن تطوير فهم الطالب لكيفية بناء أوجه عدم المساواة والظلم اجتماعيًا .





علم أصول التدريس النقدى هو التعليم والتعلم كتفاعل مشترك لتحدي المعرفة المسبقة والتصورات التي تؤدي إلى تمكين الفرد والتغيير الاجتماعي.علم التربية النقديه يمر من خلال الممارسات التالية:

1- يمكن تطبيق طرق التدريس النقديه على القيادة التربوية بعدة طرق. ينبغي أن يكون قادة التعليم هم أولئك الذين يدركون علم أصول التدريس النقدي وأن يوفروا للمعلمين في الفصل حرية التعليم باستخدام علم أصول التدريس النقدى، تساعد الطلاب على تنمية الوعي بالحرية وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات بناءة. يتضمن علم التدريس النقدي ، التعرف على الميول الاستبدادية وأن يكونوا قادرين على تحدي النظرية الكامنة وراء ما يتعلمونه. مسؤولية القائد التربوي هي خلق المعرفة من خلال تعلم "لماذا" وتشجيع المتعلمين على طرح "لماذا" دائمًا.

2- تمكين "التربية النقديه " من خلال دفع الذين يميلون الى الصمت ،الى المحادثة واثاره الفضول ، و اثاره النقد والشك. يقومتطبيق علم أصول التدريس النقدي من خلال دعوة الشكوك حول أنظمة المعرفة وامتياز الأسئلة الصعبة والمعرفة المهمشة. قد يكون هذا من خلال إظهار كيف أن الطقوس أو المعتقدات أو الهياكل أو الممارسات اليومية تتجذر في الإيديولوجية سائده.

3- الانتقال من الفصول الدراسية القائمة على المحاضرات إلى الفصول التفاعلية القائمة على النقاش ، حيث يكون الطالب والمعلم متعلمين ومعلمين متبادلين. إنشاء منصة تعاونية داخل وخارج الفصول الدراسية ، حيث تتوفر للجميع الفرصة والاختيار للتعبير عن آرائهم وطرح الأسئلة دون خوف. معرفة الطلاب والقيود الخاصة بهم ونقاط الضعف ودمج هذه الأدوات في المحاضرة التي من شأنها أن تساعدهم على التغلب على هذه. ممارسة التعليم القائم على المتعلم: اطلب من الطلاب تشكيل مجموعات والتوصل إلى أفكار أو موضوعات يودون مناقشتها.

4- تتمثل إحدى طرق تطبيق علم أصول التدريس النقديه في العلوم الطبيعية في كيفية تدريس المفردات العلمية والمفاهيم العلمية للمجال بفاعلية لجمهور بمستويات مختلفة من "المهارات" للطلاب الفرديين. في هذا المجال ، القدرة على التشكيك في المفاهيم لفهم المواد بشكل أفضل في كل من الفصل الدراسي وفي العالم الواقعي.

5- تتمثل إحدى طرق تطبيق علم أصول التدريس النقديه في تدريس فصل الرياضيات في السماح للطلاب بتجاوز المحاضرة وطرح الأسئلة.وهناك طرق لدمج العدالة الاجتماعية والاقتصادية في دروس الرياضيات.

6- مثال على تطبيق علم أصول التدريس النقدي هو إعطاء الطلاب فرصة وحرية لتطبيق الأساليب التي تعلموها في الفصل على مجالهم الخاص. على سبيل المثال ، إذا كان مجال الطالب هو النقل / المرور ، فيمكنهم تطبيق "الشبكات العصبية" للتنبؤ بتدفق حركة المرور على جزء من الطريق السريع.

7- علم أصول التدريس النقدي هو أداة ممتازة لتعليم وتعلم المفاهيم الاجتماعية. تتضمن المفاهيم الاجتماعية معرفة عدم المساواة لمعالجة المشكلات الاجتماعية المحلية والعالمية. معالجة مسألة عدم المساواة بتضمين مناقشات حول الجنس والعرق والدخل ، وما إلى ذلك. يمكن أن تؤدي مناقشة هذه المواضيع إلى ردود انفعالية في الفصل. للتأكد من أن الطلاب يتعلمون التحليل النقدي لهذه القضايا الاجتماعية يحتاج المرء إلى تضمين استراتيجيات مختلفة. على سبيل المثال ، قبل مناقشة استمرار عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع ، سأعرض فيلم وثائقي يحلل فجوة الأجور بين الجنسين في بلد ما . وهذا تساعد االطلاب على فهم المشكلة والاتصال بها وتسهل عليهم فهم المفاهيم. بالإضافة إلى التأكد من تعلم الطلاب للتحليل النقدي لهذه المفاهيم ، أجعلهم يشاركون في أنشطة جماعية مختلفة لمناقشة القضايا الاجتماعية والحل المحتمل لهذه القضايا.