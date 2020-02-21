برلماني: عبد العال يستحق جائزة نوبل.. لهذا السبب

قال النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط بالمانيا، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصرى يستحق جائزة نوبل، وذلك لما يمثله من قوة ملاحظة وعلم وفير ورد حاضر وقوي في أي موقف، فضلا عن تعزيز العلاقات بين الدول وتذليل العقبات ومنح الطمأنينة والأمل لدى الشعب المصري داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أبو طالب في تصريحات له، أن رئيس مجلس النواب له دور غير مسبوق في البرلمان وعلى المستوى الدولي بالنهوض بالدولة المصرية وتعزيز علاقاتها بين الدول الأشقاء ودول العالم، مؤكدا أن عبدالعال دائما يستمع للشكاوى التى تواجه النواب والمصريين عامة، ويرد بالأمل والتفاؤل نظرا لقوته السياسية والخبرة في التعامل مع الآخرين.

وطالب النائب ، الحكومة والمنوط بهم بترشيح رئيس مجلس النواب لجائزة نوبل نظرا لجهوده المبذولة على أرض الواقع، من تحقيق رسالة السلام وتعزيز العلاقات بين مصر والعالم وبث الطمأنينة والأمل والتفاؤل لدى المصريين.