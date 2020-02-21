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أخبار العالم

البحرين تدين الهجوم الإرهابي في ألمانيا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:19 ص
هجوم ارهابي في المانيا
هجوم ارهابي في المانيا
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محمود نوفل
أدانت مملكة البحرين حادثي إطلاق النار الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة هاناو بألمانيا، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين اليوم تضامن مملكة البحرين مع ألمانيا، مجددةً موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكلّ أشكاله، والداعي إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وفي سياق متصل أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة هاناو في غرب ألمانيا، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية  في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل تسعة أشخاص جراء حادثي إطلاق نار في مدينة "هاناو" غربي البلاد، ويتعامل الادعاء العام مع الهجوم على أنه عملية إرهابية، ويقول المسئولون إن هناك أدلة على أن المسلح كان يمينيًا متطرفًا.
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