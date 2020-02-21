اتحاد الفلاحين: مصر تتعرض لحرب ممنهجة بالإفراط في استخدام المبيدات الزراعية

أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، أن هناك حربا ممنهجة ضد الصادرات المصرية من خلال استخدام المبيدات الزراعية بكميات مفرطة وبالتالي تتوقف بعض الدول عن استيراد المنتجات الزراعية من مصر وذلك في صالح دول أخرى.

وناشد فرج جميع المزارعين بشراء المبيدات الزراعية من أماكن معلومة المصدر مع الحصول علي فاتورة شراء حتي لايوضع تحت المساءلة القانونية، فضلا عن التواصل مع الإرشاد الزراعي لمعرفة التوقيت المحدد للمبيد من حيث رشه علي المحاصيل أو موعد توقف تأثيره.

وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين لـ صدى البلد، أن المبيدات الزراعية تضر فعليا بالتربة وبصحة الإنسان والحيوان ، مطالبا جموع الفلاحين بعدم استخدام المبيدات الزراعية بشكل مفرط، بحيث يمكن تصدير المنتجات الزراعية و تظل المنتجات الزراعية ذات سمعة طيبة علي مستوي العالم.

وقال إن وزارة الزراعة تقوم بمجهودات كبيرة في سبيل التخلص من المبيدات الزراعية ، ولكن نناشدها بأن تقوم بشكل أوسع وأكبر وأقوي حتي تتمكن من التخلص من جميع المبيدات الزراعية المغشوشة.

وأعلنت وزارة الزراعة أنها تعمل خلال الفترة الحالية على التخلص من المبيدات الخطرة وعالية الضرر على صحة الإنسان، والتى بلغت نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة والراكدة، الناتجة عن تراكمات لعشرات السنين، من الاستخدام العشوائى غير الرشيد .