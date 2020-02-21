الداخلية توجه لجنة لتفقد أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بمديرية أمن السويس

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين ، ولاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.





كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على (رجال الشرطة والمحتجزين، وكذا المواطن المتردد على أقسام الشرطة بنطاق المديرية) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .



