ختام فاعليات برنامج القيادة وتطوير الذات بمركز شباب مدينة أبو حمص

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على دعم واهتمام الدولة المصرية بالشباب والعمل على تأهيلهم وتمكينهم ليصبحوا قيادات وكوادر وإعدادهم كنماذج قيادية شابة.





وفى إطار ذلك شهد مركز شباب ابو حمص ختام فاعليات برنامج " القيادة وتطوير الذات" والذى نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب بحضور الدكتوربهلول سالم - عميد كلية التربية النوعية جامعة دمنهور كمحاضر ومحاور ومحمد الحناوى - مدرب ورش عمل البرنامج





وشمل البرنامج تدريب المشاركين على المهارات الحديثة للقيادة، وحل المشكلات ودعم اتخاذ القرار ، و مهارات الاتصال والتواصل الفعال مع الآخرين، والتأكيد على المهارات التي يحتاجها الشباب للقيادة.





وتناول البرنامج تدريب الشباب على كيفية حل المشكلات التي تقابلهم في حياته العملية والشخصية، وكيفية اتخاذ القرار المناسب بشكل سليم وعلى أسس علمية.



