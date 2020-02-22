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برلمان

استدعاء وزير الزراعة إلى مجلس النواب بسبب المبيدات المغشوشة

السبت 22/فبراير/2020 - 06:16 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باستدعاء السيد القصير وزير الزراعة الي البرلمان، لمناقشة أزمة المبيدات المغشوشة التي ادت الي تلف 20% من محصول القمح.

واكدت النائبة في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، انها ستتقدم ببيان عاجل بشان هذة الازمة، مشيرة إلى ان هذه المبيدات تباع في منافذ وزارة الزراعة.

واوضحت ان المبيد المسمي "ارينا 7%" والذي من المفترض انه يعمل علي قتل حشائش "الزبير" التي تظهر اثناء نمو القمح، أثر بشكل سلبي على القمح وأدى إلى تلف 20% من المحصول، لافتة الي ان الفلاحين تقدموا بالعديد من الشكاوي بشان هذا المبيد لكن اداء الوزارة كان متاخرا حيث تم بيع المبيد في الجمعيات الزراعية.

وشددت النائبة علي سرعة التحقيق العاجل مع المسؤلين عن ادخال هذا المبيد وبيعه في المافذ التابعة لوزارعة الزراعة مطالبة بضرورة تعويض الفلاحين الذين تلفت محاصيلهم بسبب هذا المبيد القاتل.
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