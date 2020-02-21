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رياضة

طارق حامد يتبرع بقميص فوز الزمالك بكأس السوبر لـ مستشفى خيري

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:26 م
طارق حامد
طارق حامد
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حياة عبد العزيز
قالت هبة راشد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مرسال الخيرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  أن نجم خط وسط  نادي الزمالك، طارق حامد، قام بالتبرع بتي شيرت المباراة والذي لعب به مباراة السوبر أمس، والتي فاز فيها الزمالك بركلات الترجيح، لصالح مستشفى مرسال للأطفال الخيري.

ومن المفترض أن يتم طرح تي شيرت نجم الزمالك ومنتخب مصر فى المزاد عبر صفحة هبه راشد ، مشيرة إلى أن ثمن التي شيرت سيتم توجيهه لصالح مستشفى مرسال للأطفال.

والجدير بالذكر أن  النجم طارق حامد تبرع من قبل لمؤسسة مرسال بالتي شيرت الذي لعب به في نهائي الكنفدرالية لصالح مستشفى مرسال للأطفال.
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