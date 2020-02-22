مع دقات السادسة و20 دقيقه صباحًا.. أنظار العالم تتجه إلى مدينة أبو سمبل السياحية لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى ..شاهد

فعاليات وأنشطة متنوعة تشهدها أسوان خلال فبراير الجارى

أنظار العالم تتجة مع دقات السادسة و20 دقيقة لابو سمبل لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى

إطلاق مبادرة "تنمية الوعى السياحى والحفاظ على التراث"





تستكمل عروس الجنوب، جوهرة النيل الساحرة، عاصمة الشباب الافريقي محافظة أسوان سلسلة إحتفالاتها المتواصلة الجارى تنفيذها خلال شهر فبراير الجارى.





وفى السطور التالية يستعرض "صدى البلد" متابعتها للظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها وهى ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية والتى تشهد تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.





حيث تتجه أنظار العالم مع شروق شمس اليوم إلى أقصى جنوب مصر أنها مدينة أبو سمبل السياحية، والتى يتواجد بها معبدى رمسيس الثانى لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد الكبير للملك الفرعونى، وهى الظاهرة الفلكية النادرة التى سجلها المصريون القدماء بأبوسمبل وتتكرر مرتين كل عام مرة فى 22 فبراير ومرة فى أكتوبر.





وفى هذا السياق أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان أن الظاهرة تبدأ مع بزوغ الشمس بمدينة أبو سمبل فى حوالى الساعة السادسة و20 دقيقة صباحًا حيث تخترق أشعة الشمس مدخل المعبد الكبير للملك رمسيس متسللة إلى ممر المعبد بطول 66 مترًا تقريبًا، حتى تصل إلى قدس الأقداس بنهاية الممر، للتعامد الشمس عليه ، وهو عبارة عن حجرة صغيرة بها 4 تماثيل هذه التماثيل من اليمين بالنسبة للمشاهد هى على الترتيبك ثمثال للإله رع حور إختى ثم تمثال للملك رمسيس الثانى نفسه ثم تمثال للإله آمون رع، وأخيرًا تمثال للإله بتاح ، وتستمر هذه الظاهرة لمدة 20 دقيقة يتابعها الآلاف من السائحين الأجانب والزائرين المصريين.





وأضاف مدير عام آثار أسوان بأنه تم وضع الترتيبات النهائية لاستقبال ضيوف "تعامد الشمس" من خلال الجهود التى بذلها العاملون فى منطقة آثار أبوسمبل برئاسة الأثرى أسامة عبد اللطيف، مدير معبد أبوسمبل، من خلال رفع كفاءة المنطقة الأثرية، وتهذيب الأشجار وإزالة الحشائش، ومراجعة كاميرات المراقبة البالغ عددها 64 كاميرا بنطاق المعبد، بالإضافة إلى الدفع بوابات إلكترونية لتنظيم عملية دخول وخروج السائحين للمعبد، علاوة على تلافى الملاحظات والسلبيات التى يتم رصدها خلال الفعاليات الماضية من تعامد الشمس، للخروج بالاحتفالية على أكمل وجه والحفاظ على الوضع الأثرى والسياحى لمصر.





فيما أوضح الأثرى أسامة عبد اللطيف، مدير آثار أبوسمبل بأن المنطقة الأثرية تم فيها الاستعانة بإضاءة "ليد" أفضل، ورفع كفاءة المنطقة الأثرية وتسهيل عمليات دخول وخروج الزوار للمعبد، بجانب الدفع بثلاث سيارات "جولف" لنقل السائحين وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من بوابات الدخول إلى ساحة المعبد من الداخل تيسيرًا عليهم.





وفى سياق متصل نظمت منطقة آثار أبو سمبل تحت إشراف الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان مبادرة بعنوان "تنمية الوعى السياحى والحفاظ على التراث" بالتعاون مع مجمع إعلام أبو سمبل التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وقصر ثقافة أبوسمبل، بالإضافة إلى مركز شباب أبوسمبل.





ومن جانبه أشار الأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى آثار أبوسمبل إلى أن المباردة سوف تستمر على مدار 4 أيام على هامش الاستعدادات الجارية لمهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل.

وقال إن المبادرة يشارك فيها 21 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية من أبناء مدينة أبوسمبل، وتشمل ندوات توعية وبرامج تثقيف ويتخلل المبادرة معسكر تجميل وتشجير منطقة معبد أبوسمبل، بجانب تقديم عروض فنية.

وتابع أحمد مسعود أن المبادرة تشمل إقامة معسكر تجميل وتشجير للمنطقة الأثرية بأبوسمبل، فى إطار الاستعدادات الجارية لمهرجان تعامد الشمس 22 فبراير الجارى، مضيفا أن المشاركين قاموا برفع أعلام "مصر وأسوان" فى مداخل ومخارج المنطقة وشاركوا فى غرس الأشجار وتهذيب البعض الآخر منها لتجميل المنطقة الأثرية أمام الزوار ضيوف المعبد.

فيما أوضح سامح فتحى الطاهر، مدير مجمع استعلامات أبوسمبل، بأن المبادرة تناولت ندوات توعية وتعريف بتاريخ مدينة أبوسمبل والمنطقة الأثرية، بجانب قيمة المشاركة المجتمعية وتفعيل دورها فى مدينة أبوسمبل السياحية حتى تنعكس هذه الصورة الإيجابية على زائرى المدينة من مختلف جنسيات العالم.

وأشار سامح الطاهر، إلى أن توعية المشاركين فى المبادرة تضمنت تعريفهم بقيمة وتاريخ إنقاذ معابد النوبة وإبراز عدد من الشخصيات الذين كان لهم الدور البارز فى إظهار الشكل الجمالى لمدينة أبوسمبل الحالية بعد ان تركزا بصمة وأثر لهذا المكان العريق.

ولفت إلى أن هذه التوعية تهدف لغرس روح الانتماء والولاء لمدينتهم السياحية أبوسمبل والتى تحتفل كل عام بإحياء ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل 22 فبراير / أكتوبر من كل عام.



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