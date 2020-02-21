أبرزها البلطي والماكريل.. 5 أنواع شهيرة من السمك تسبب كوارث صحية

لا شك أن السمك من أشهى الأطعمة وأكثرها صحية، لكن ما لا يعرفه البعض أن هناك مخاطر تهدد صحتك إذا كان هناك إفراط في تناول بعض الأنواع من السمك بسبب احتوائها على نسب كبيرة من عناصر مضرة لصحة الجسم، وسنعرض أشهر أنواع السمك التي يجب عدم الإفراط في تناولها، بحسب ما أشار موقع "health line".





- السردين:

تعتبر اسماك السردين من اشهرها لأنها تحتوى على الكثير من الزئبق ، وذلك لأن جميع الأسماك تأتي من المزارع حيث يتم تغذيتها بالمضادات الحيوية والهرمونات التي يصبح لها ضررا بالغا على الجسم عند الإفراط في أكلها.





- سمك الثعابين :

تحتوي الثعابين على الكثير من الدهون، وذلك بسبب امتصاص النفايات الصناعية والزراعية في الماء، وتحتوي الأنواع الأمريكية على أعلى مستوى من المواد المسممة، ومن المعروف أيضًا أن الثعابين الأوروبية ملوثة بكميات كبيرة من الزئبق.





- سمك الماكريل:

يحتوي سمك الماكريل على الزئبق، ولا يمكن للجسم أن يتخلص منها، مما يتسبب في تراكمها، مما يسبب أمراض مختلفة.





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- سمك المكرونة :

للأسف يعد سمك المكرونة هو الأخطر فهو من الأسماك الرائدة في تلوث الزئبق، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي عند تناوله.





- السمك البلطي :

لا توجد الكثير من الأحماض الدهنية الصحية في البلطي، إلا أن تركيزات الدهون الضارة فيه مرتفع، وقد يؤدي الاستهلاك الزائد لهذه السمكة إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم ويجعل الجسم أكثر حساسية تجاه بعض الأطعمة.