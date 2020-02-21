صدمة لـ ليفربول.. إصابة نجم الفريق وغيابه عن مباراة أتليتكو مدريد



وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نادي وست هام الإنجليزي:" الأمر كان من الممكن أن يكون أسوأ ، لديه إصابة في العضلة الخلفية، ولكنها ليست بهذا السوء، سيكون خارج الفريق لمدة 3 أسابيع ، نأمل أن نكون محظوظين وأن يعود بشكل أسرع."





يذكر أن أتليتكو مدريد قد انتصر على ضيفه نادي ليفربول، بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ 16 ، لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويلاقي نادي ليفربول، نظيره نادي وست هام يونايتد، في العاشرة من مساء الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إصابة قائده جوردان هندرسون وغيابه عن الفريق لمدة 3 أسابيع، وعدم لحاقه بمباراة أتليتكو مدريد في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.