صدمة لـ ليفربول.. إصابة نجم الفريق وغيابه عن مباراة أتليتكو مدريد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إصابة قائده جوردان هندرسون وغيابه عن الفريق لمدة 3 أسابيع، وعدم لحاقه بمباراة أتليتكو مدريد في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نادي وست هام الإنجليزي:" الأمر كان من الممكن أن يكون أسوأ ، لديه إصابة في العضلة الخلفية، ولكنها ليست بهذا السوء، سيكون خارج الفريق لمدة 3 أسابيع ، نأمل أن نكون محظوظين وأن يعود بشكل أسرع."
يذكر أن أتليتكو مدريد قد انتصر على ضيفه نادي ليفربول، بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ 16 ، لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويلاقي نادي ليفربول، نظيره نادي وست هام يونايتد، في العاشرة من مساء الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.