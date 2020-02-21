إيران تصيب لبنان بفيروس كورونا.. ارتفاع حالات الإصابة في الشرق الأوسط.. لبنان تنضم لقائمة الدول المتأثرة.. إسرائيل تسجل أول حالة.. والعراق يتخذ إجراءات احترازية

- كورونا يصل لبنان عبر طائرة إيرانية





- إسرائيل تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد





- العراق تتخذ تدابير لمنع انتقال العدوى إليها





أصبح فيروس كورونا يشكل خطرا متزايدا على بلدان مختلفة في الشرق الأوسط، في ظل استمرار اكتشاف مزيد من الإصابات.





ففي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل البلاد، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في مؤتمر صحفي، إن السيدة المصابة وعمرها 45 عاما، كانت عائدة من إيران، وهي الآن بحالة جيدة وتم وضعها في الحجر الصحي ولا حالات أخرى مثبتة.





وأشار إلى أن هناك حالتين مشتبه بهما وتقوم وزارة الصحة بالإجراءات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية واللجنة المختصة، مؤكدأ أن حالة الهلع المفرطة غير ضرورية في هذا الوقت وكل الحالات يتم متابعتها في مكان حجرهم.





ولفت وزير الصحة إلى أن السلطات ستسعى لفحص كل الوافدين إلى لبنان لرصد أي حالة كورونا، داعيا الوافدين من إيران منذ أسبوعين إلى التزام الحجر المنزلي لـ 14 يوما احتياطيا.





وانتقدت وسائل إعلام لبنانية تعامل السلطات مع الأمر، ويقول مسؤول المكتب الصحي في المطار الدكتور حسن ملاح إن "الحالتين المشتبه فيهما ليستا جديدتين ولا علاقة لهما بالطائرة الايرانية، ونحن في انتظار صدور النتائج المخبرية لتأكيد صحة اصابتهما من عدمها".





وأوضح أنه "سيتم استدعاء 125 راكبًا كانوا متواجدين في الطائرة الإيرانية للتأكد من وجود أي اصابات أخرى بعد تسجيل اول اصابة في لبنان، والوزارة تتصل بهم تباعًا لإجراء الفحص".









وأشار ملاح إلى أنه "بعد الكشف على ركاب الطائرة، أثارت حالة المريضة شكوكه وبعد الاجابة على بعض أسئلتي اتصلنا بالصليب الأحمر لنقلها الى غرفة العزل في مستشفى رفيق الحريري الحكومي. فالراكبة كانت تعاني من سعال وألم في الحنجرة وسيلان أنف بالإضافة الى انها قادمة من مدينة قم الايرانية."









وفي إيران، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية أن فيروس كورونا المستجد ربما يكون موجودا في كل مدن إيران.





وذكرت الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل أن فيروس كورونا انتشر في إيران عبر عمال صينيين في مدينة قم عادوا مؤخرا من بلادهم. وكانت إيران أعلنت اليوم الجمعة، عن إصابة 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية فقد تم تسجيل 7 إصابات في مدينة قم "توفي منهم اثنان" وأربع إصابات في طهران وإصابتين في محافظة جيلان شمال البلاد.





وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات في إيران إلى 18 بينها أربع وفيات، وفقًا للأنباء الرسمية، فيما أوضحت الوزارة أن غالبية المصابين إما من سكان مدينة قم جنوب غرب العاصمة أو زاروها خلال الأيام الماضية.





وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، أمس الخميس، تعطيل المدارس والجامعات، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، تجنبا لانتشار فيروس كورونا.





وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدد الذين ماتوا بسبب إصابتهم بالفیروس داخل إيران، بلغ تسعة أشخاص، وكان مستشفى كامكار-عرب نیا، في مدينة قم الإيرانية شهد وحده وفاة ثمانية مصابين.





وقررت السلطات في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، غلق المعابر مع إيران أمام الحركة التجارية والسياحية، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمنع انتقال فيروس (كورونا) المستجد، الذي تسبب بوفيات في إيران.





بينما نقلت قناة "السومرية نيوز" عن وسائل إعلام كردية قولها، إن السلطات في كردستان ستسمح بدخول مواطني الإقليم المتواجدين بإيران شريطة إجراء فحوصات ويتم وضعهم تحت المراقبة، لافتة إلى أن قرار الإغلاق سيكون لوقت غير معلوم.





وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد أعلنت أمس الخميس عن منع دخول المسافرين الإيرانيين من جميع المنافذ الحدودية لمدة 3 أيام.





ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قالت الهيئة إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي شارك في الاجتماع الخاص للجنة الأمر الديواني (55) لعام 2020 والمعني بالاجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".





وأضافت أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتنسيق الجهود المشتركة لإتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي لهذا المرض"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ جملة من القرارات منها منع دخول المسافرين الإيرانيين لمدة ثلاثة أيام من المنافذ الحدودية ويستثنى من الدخول المسافرين العراقيين لحين الوقوف على آخر المستجدات، وكذلك ضمان استمرارية دخول البضائع من المنافذ الحدودية والتأكيد على إخضاع العراقيين العائدين من إيران لإجراءات وزارة الصحة العراقية.





بدروها، أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق سفر المقيمين إلى إيران ، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران).





كما اتخذت الكويت إجراءا مماثلا، حيث أعلنت إدارة الطيران المدني أنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت، ممكن كانوا متواجدين في ايران خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع آي كويتي قادم من ايران للحجر الصحي.





وفي سياق متصل، أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، ظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في إسرائيل تم تشخيصها لدى أحد ركاب السفينة اليابانية "دايمند برينسيس".





وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن إحدى الإسرائيليات التي تواجدت في سفينة "داياموند برينسيس" الموبوءة بفيروس كورونا ، وعادت إلى اسرائيل فجر اليوم، وتم وضعها في الحجر، مصابة بفيروس كورونا. وتم تشخيص إصابة المسافرة خلال فحص في مختبر وزارة الصحة المركزي.





وقالت الوزارة إن "المختبر يواصل تأكيد نتائج الفحص والمريضة موجودة في حجر وتحت المراقبة، ولم تُصب بالفيروس في إسرائيل".





وكانت المريضة قد وصلت إلى اسرائيل على متن طائرة قادمة من اليابان، نقلت 11 سائحا إسرائيليا تواجدوا في السفينة المذكورة وقالت وزارة الصحة إن فحوصات أظهرت أن باقي المجموعة لم يشخصوا كمصابين بالفيروس.





وبقي أربعة مسافرين إسرائيليين من الذين تواجدوا في السفينة في اليابان، إثر تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا.



