في 10 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية تعد ظاهرة فريدة من نوعها تحدث مرتين سنويًا خلال 22 أكتوبر و 22 فبراير.





وفى هذه السطور تلقى " صدى البلد " الضوء فى 10 معلومات على هذه الظاهرة الفريدة.









1- يعد من أهم المعابد الصخرية في العالم، نحتهما الملك رمسيس الثانى فى جبلين يطلان على النيل فى القرن الـ "13" قبل الميلاد وكرس أحدهما لنفسه والآخر لزوجته الملكة نفرتارى، وتم بناء المعبد الكبير عام 1275 ق. م، واستغرق 19 عاما للانتهاء منه.





2- اكتشف معبدى أبوسمبل على يد الرحالة المستشرق السویسري یوھان لودفیج بوركھارت، في 22 مارس 1813 حيث يعد حدث أثرى وعلامة خالدة فى ذاكرة الآثار المصرية.





3- قام بوركھارت بإبلاغ المستكشف الإیطالي جیوفاني بلزوني عن اكتشافه، واستنادا إلى وصف بوركھارت، سافر بلزوني إلى أبو سمبل.





4 - يشهد المعبد عرضا للصوت والضوء وسط انبهار السائحين والزائرين المصريين كما يشهد حدوث ظاهرة فلكية فريدة مرتين سنويا وهى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.

5- هذا العام يتزامن الاحتفال مع الذكرى ال 207 لإكتشاف المعبد .





6- بدأ في إزالة الرمال التي كانت تغطي المعبدين، ودخل المعبد عام 1817، وفي نفس العام توفى بوركھارت في القاھرة، ودفن في مقبرة باب النصر.





7- يرجع الفضل في اكتشاف ظاهرة تعامد أشعة الشمس في أبو سمبل للروائية الإنجليزية إميليا إدواردز عام 1870 وسجلتها في كتابها "ألف ميل علي النيل" وذلك عقب اكتشاف المعبدين.

8- في السابق كان التعامد يحدث يومي 21 أكتوبر و21 فبراير من كل عام، ولكن بعد بناء السد العالي ونقل المعبد إلى أعلى التلة المجاورة والمرتفعة حوالي 66 مترا فوق منسوب مياه نهر النيل تأخرت الظاهرة يوما كاملا في موعدها لتكون يوم 22 أكتوبر و22 فبراير من كل عام.