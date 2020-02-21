تبدأ فجر السبت.. أبوسمبل تستعد لاحتفالات تعامد الشمس.. فيديو وصور

انهت مدينة أبو سمبل السياحية الاستعدادات لإنطلاق فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فجر غد السبت ٢٢ فبراير .

والتقى اللواء أشرف عطية بمواطنى مدينة أبو سمبل السياحية حيث أستمع للمطالب والإحتياجات الجماهيرية , مؤكدًا أن مدينة أبو سمبل السياحية ستشهد الفترة القادمة أهتمامًا كبيرًا بإعتبارها أحد المقاصد السياحية مع تمتعها بتنوع أنشطتها الإقتصادية والإستثمارية والتجارية .





وأجرى أشرف عطية جولة تفقدية للشوارع والميادين والمواقع الخدمية والسياحية بالمدينة رافقه خلالها اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة والمهندس كمال حلمى رئيس المدينة.





وشملت الجولة منطقة معبدى أبوسمبل الأثرية للإطمئنان على كافة الإجراءات الإحترازية لتأمين الأفواج السياحية والزائرين مع رفع مستوى النظافة العامة ودهان واجهات البازارات ووضع استندات نحاسية لممرات المشاة ودورات المياه العمومية بجانب تهذيب الأشجار، علاوة على دراسة إنشاء مرسى سياحى بالجانب الشرقى للمعبد بدلًا من الحالي لتخفيف معاناة السائحين في النزول والصعود للبواخر السياحية، فضلًا عن تجهيز عربات الكهرباء لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .





وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بضرورة إحكام السيطرة فى مدخل بهو المعبد لتسهيل حركة دخول وخروج الأفواج السياحية أثناء مشاهدتهم لظاهرة تعامد الشمس حتى قدس الأقداس.

وتفقد محافظ أسوان مستشفى أبو سمبل الدولى شملت جميع الأقسام المختلفة بإجمالى 29 سريرا, و4 أسرة للعناية المركزة و3 ماكينة غسيل كلوى.





واستمع المحافظ لشرح تفصيلى من الدكتور محمد أبو الوفا مدير عام المستشفى لأعمال التطوير الجارية بتكلفة 6 مليون جنيه لأقسام العمليات والتعقيم والمغسلة والمطبخ والداخلى والتكيف المركزى والأرضيات.





كما تابع اللواء أشرف عطية مدى المستشفى لإستقبال أى حالات طارئة وضمان سرعة التعامل جاهزية معها ، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع رصيد كافى من أكياس الدم ، مشددًا على ضرورة إنتظام الأطباء الاستشاريين والنواب، وخاصة قسم العظام من أجل تقديم خدمة صحية بجودة عالية لأهالى أبو سمبل والزائرين لها ، وهو الذى يتوازى استعدادات فرق الانتشار السريع لعربات الإسعاف سواء فى منطقة معبدى أبوسمبل أو مسرح السوق أو على طريق أسوان / أبوسمبل .

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