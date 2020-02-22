AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. الحكم فى استشكال صاحب صيدليات العزبي على إسقاط عضويته من الصيادلة

السبت 22/فبراير/2020 - 07:00 ص
محاكمة
محاكمة
Advertisements
أحمد مهدي
تصدر محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة فى عابدين، اليوم السبت، الحكم فى استشكال أحمد عاصم راغب العزبى صاحب صيدليات "العزبى" على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النقابة العامة لصيادلة مصر، بإسقاط عضوية أحمد عاصم راغب العزبى ووقف مزاولة المهنة لمدة سنة. 
 



وطالب المدعى بوقف الحكم رقم 5213 لسنة 134 الصادر بإسقاط عضويته من نقابة الصيادلة لحين الفصل فى الطعن المقدم أمام محكمة النقض.
 
وأشارت صحيفة الدعوى، إلى أن المستشكل تنازل عن العلامة التجارية "العزبى" إلى شركة المها للأعمال الهندسية والتجارة والمقاولات العامة والخاصة وهذه العلامة التجارية هى سبب العقوبة المقضى بها من لجنة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة وهى علامة تجارية لا علاقة لها بإدارة أو تشغيل الصيدليات ملك المستشكل ضدهما، وبذلك قد زال سبب الحكم المستشكل فى تنفيذه.
 
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة، تبين بالوقائع أنه بتاريخ 29 فبراير 2016 احال مجلس نقابة صيادلة القاهرة الصيدلى أحمد عصام راغب العزبى، صاحب صيدليات العزبى ومعه الصيادلة أيمن محمد أحمد نور الدين، وعمرو يحيى الشيمى، وسامى السيد سليم، وباسم ملاك نجيب سلامة، وسامح حسن نصر أحمد، وماجى محب ميخائيل، ومحمد حسن صوفى، ورفعت أحمد عيسى، وأحمد عبد اللطيف أبو العزم، وأحمد السعيد أحمد رمضان، وصبا سعد زغلول، وباسل مدحت توفيق، وسلام إبراهيم محمد فرج، ومحمد وجدى عبد المنعم أحمد، والسعيد محمد مطاوع، وهناء بدر الدين عمر» إلى هيئة التأذيل لمسائلتهم عما هو منسوب إليهم من قيام الأول بإستعارة أسماء الصيادلة من الأول حتى السادس عشر لتمكينه من فتح أكثر من صيدلية وقيام المذكورين ببيع اسمهم التجارى لصاحب سلسلة صيدليات العزبى الصيدلى أحمد عصام راغب العزبى بتشغيل الصيدليات الخاصة بهم بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة وبالمخالفة لآداب المهنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل دعوى غلق صيدليات رشدى لمخالفتها قانون الصيادلة

اليوم.. دعوى غلق صيدليات رشدى لمخالفتها لقانون الصيادلة

تأجيل دعوى غلق صيدليات شهيرة لمخالفة لقانون الصيادلة إلى 15 مارس

تنفيذًا لحكم الدستورية.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل صيدلية نتيجة الهدم

ترشيحاتنا

أبرأ إلى الله من ثنائي القديم عليه.. عائض القرني: أردوغان عدو الدولة الإسلامية

89 دولارا سعر تذكرة حفلة حمو بيكا فى الولايات المتحدة

هاني حتحوت: الأهلي ينتظر عقوبات مغلظة على الزمالك

ثورة حب وتعاطف من رواد السوشيال مع البروفيسور مجدى يعقوب بعد سقوطه على الأرض

جارديان تكشف موقف المحمدي وتريزيجيه من مواجهة أستون فيلا اليوم

أفراح الزمالك تتواصل عقب وصول بعثة الفريق إلى مطار القاهرة.. والحزن يخيم على لاعبي الأهلي وأبرزهم كهربا.. فيديو

AdvertisementS

شاهد.. فنانة شهيرة تقوم بحركة «غير لائقة» خلال مهرجان الفجيرة والكاميرات تلتقطها

حمادة أنور: والد ياسر ابراهيم طلب عودت نجله للزمالك ولم أرد عليه

برسالة إلى نجم الأهلي.. عبدالله جمعة يمازح عشاق الأحمر

لن تتوقع.. نوع مهمل من بذور الفواكه يعالج جرثومة المعدة والنقرص

فرحة وحزن في بيت واحد.. شاهد كيف استقبل منزل عبد الله وصالح جمعة خبر فوز الزمالك.. فيديو

شاهد مخلوق غريب بلا عيون يخرج من المحيط.. رأس دولفين وذيل ضفدع.. صور

هانى حتحوت يكشف حقيقة لعب الزمالك بالصف الثاني أمام الأهلي في الدوري..فيديو

أحمد عادل وأمير عزمي عن حركة شيكابالا الخارجة : أهان شارة الزمالك

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

هاني حتحوت: الأهلي ينتظر عقوبات مغلظة على الزمالك

هل الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها حرام ؟.. مستشار المفتي يحسمها بكلمة واحدة

إعلامي تونسي: الزمالك لا ينتصر مع التحكيم العادل ولا يمكن مقارنته بكيان الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مخلوق غريب بلا عيون يخرج من المحيط.. رأس دولفين وذيل ضفدع.. صور

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

القبض على مسلح بالقرب من منزل الأمير تشارلز ملك بريطانيا المنتظر