400 جائزة من حزب الوفد لأهالي قرية برطس بـ أوسيم

وزّع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدي سعد بدير، مساعد رئيس حزب الوفد، أربعمائة جائزة على أهالي قرية برطس في أوسيم بالجيزة.





جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد، عقده النائب سعد بدير، على هامش افتتاح القافلة الطبية المجانية لحزب الوفد في قرية برطس، التابعة لمركز أوسيم، تحت شعار "إحنا معاك"، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.





وحضر المؤتمر النائب الوفدي فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وطارق سباق، مساعد رئيس الحزب، وسفير نور مساعد رئيس الحزب للتواصل السياسي، وسعد الجمال مساعد رئيس الحزب، وإبراهيم الشريف عضو الهيئة العليا، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا، والدكتورة أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد، وطارق تهامي، رئيس اللجنة العامة للحزب بالجيزة، والدكتورة أميرة أبوشقة، ولفيف من قيادات بيت الأمة وأعضاء حزب الوفد بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن الجيزة، والرموز السياسية والحزبية والشخصيات العامة بالمحافظة.