الفنانة درة: جوايا طفلة صغيرة وبحب اللعب.. فيديو

قالت الفنانة درة، أنها تحب التعامل مع الأطفال جدا، لدرجة أن الأعمال الفنية الموجود بها أطفال تكون قريبة إلى قلبها وسهلة في التعامل.





وأضافت خلال برنامج «سهرانين» المذاع على فضائية «أون اي» ويقدمه الفنان «أمير كرارة»؛ : « انا ساسا جوايا طفلة، بحب ألعب مع الأطفال .. وخاصة لما أروح مع ازور اطفال في مؤسسات خيرية».





وأشارت درة أن التواصل مع المتابعين و«الفانس» مهم جدا بالنسبة للفنان، لافتة أن بعض التعليقات قد تجعل الفنان ينفعل لذا يجب تجاهلها.





ونوهت درة، أن الحياة في الماضي دون السوشيال ميديا كانت أفضل؛ مرددا: « في ناس تخش تشتم وتدي الناس طاقة سلبية وياريت لو يشيلوا مواقع التواصل نهائيا».





ونوهت درة، أن الأمر ليس قاصرا على السلبيات، هناك الكثير من الأمور الايجابية ايضا.