AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفنانة درة: جوايا طفلة صغيرة وبحب اللعب.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 06:10 ص
درة
درة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة درة، أنها تحب التعامل مع الأطفال جدا، لدرجة أن الأعمال الفنية الموجود بها أطفال تكون قريبة إلى قلبها وسهلة في التعامل. 

وأضافت خلال برنامج «سهرانين» المذاع على فضائية «أون اي» ويقدمه الفنان «أمير كرارة»؛ : « انا ساسا جوايا طفلة، بحب ألعب مع الأطفال .. وخاصة لما أروح مع ازور اطفال في مؤسسات خيرية».

وأشارت درة أن التواصل مع المتابعين و«الفانس» مهم جدا بالنسبة للفنان، لافتة أن بعض التعليقات قد تجعل الفنان ينفعل لذا يجب تجاهلها.

ونوهت درة، أن الحياة في الماضي دون السوشيال ميديا كانت أفضل؛ مرددا: « في ناس تخش تشتم وتدي الناس طاقة سلبية وياريت لو يشيلوا مواقع التواصل نهائيا».

ونوهت درة، أن الأمر ليس قاصرا على السلبيات، هناك الكثير من الأمور الايجابية ايضا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو يوسف يعترف على الهواء: بنام في أوضة وكندة في أوضة تانية

أمير كرارة: بحب أكل المحشي بالعيش البلدي

محدش له كلمه عليا.. بوسى: ضربت شقيقى بإزازة

عندك مرض نفسي.. أمير كرارة يصدم الفنانة درة على الهواء

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. باسم سمرة يكشف حقيقة ضرب محمد رمضان.. رقصة مثيرة لـ متحولة جنسيًا..مصطفى بسيط يحتفل بخطبته.. وحمو بيكا يتحدى هاني شاكر بأحدث أغانيه

أهم الأخبار.. بسمة وهبة: بشجع الزمالك غصب عني.. عمرو الجنايني يشكو مرتضى منصور.. باسم سمرة يرد على ضربه محمد رمضان

برسالة إلى نجم الأهلي.. عبدالله جمعة يمازح عشاق الأحمر

يهملها معظم الرجال.. رسول الله كان يحرص على أمرين عند معاملة زوجاته

89 دولارا سعر تذكرة حفلة حمو بيكا فى الولايات المتحدة

أخبار الفن.. سعر حفلة حمو بيكا فى أمريكا.. وشقيقة كارمن سليمان تتألق فى خطولتها

AdvertisementS

شاهد.. فنانة شهيرة تقوم بحركة «غير لائقة» خلال مهرجان الفجيرة والكاميرات تلتقطها

حمادة أنور: والد ياسر ابراهيم طلب عودت نجله للزمالك ولم أرد عليه

لن تتوقع.. نوع مهمل من بذور الفواكه يعالج جرثومة المعدة والنقرص

برسالة إلى نجم الأهلي.. عبدالله جمعة يمازح عشاق الأحمر

فرحة وحزن في بيت واحد.. شاهد كيف استقبل منزل عبد الله وصالح جمعة خبر فوز الزمالك.. فيديو

شاهد مخلوق غريب بلا عيون يخرج من المحيط.. رأس دولفين وذيل ضفدع.. صور

هانى حتحوت يكشف حقيقة لعب الزمالك بالصف الثاني أمام الأهلي في الدوري..فيديو

أحمد عادل وأمير عزمي عن حركة شيكابالا الخارجة : أهان شارة الزمالك

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

هاني حتحوت: الأهلي ينتظر عقوبات مغلظة على الزمالك

هل الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها حرام ؟.. مستشار المفتي يحسمها بكلمة واحدة

إعلامي تونسي: الزمالك لا ينتصر مع التحكيم العادل ولا يمكن مقارنته بكيان الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مخلوق غريب بلا عيون يخرج من المحيط.. رأس دولفين وذيل ضفدع.. صور

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

القبض على مسلح بالقرب من منزل الأمير تشارلز ملك بريطانيا المنتظر