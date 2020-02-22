إجراءات أمنية مشددة في محيط الدستورية لاستقبال الوفود المشاركة في اجتماع المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية.. صور

قام رجال الأمن برفع حالة الطوارئ فى منطقة المعادى خاصة فى الشوارع المحيطة بالمحكمة الدستورية العليا التى تستقبل الوفود الأفريقية والأجنبية المشاركة فى الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويستمر حتى 25 فبراير.





ونشر رجال الأمن الأكمنة الثابتة والمتحركة فى محيط المحكمة وقاموا بنشر الدوريات الشرطية بالإضافة إلى انتشار رجال المرور فى الطرق لتسهيل الحركة المرورية.





ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.





ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الإفريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القارة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة القانون.





ويناقش الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، فى ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وحماية البيئة والحياة البرية.