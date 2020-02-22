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أخبار البلد

شاهد.. ماذا قال المصريون للدكتور مجدي يعقوب؟

السبت 22/فبراير/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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منار نور
كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، البروفيسور العالمي مجدي يعقوب، بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني" على هامش حفل صناع الأمل.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #مجدى_يعقوب ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 
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