شاهد.. ماذا قال المصريون للدكتور مجدي يعقوب؟

كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، البروفيسور العالمي مجدي يعقوب، بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني" على هامش حفل صناع الأمل.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #مجدى_يعقوب ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

#مجدي_يعقوب

و لسه بيجرى و يعافر .. العملاق المصرى مجدى يعقوب اللى اتكعبل أمبارح ووقف تانى فى شموخ زاهد في المرحلة العمرية دي كان يقدر يعيش زي الأمراء علي جزيرة من جزر المالديف لكن كرس باقي عمره للغلابة والخير و خدمة الناس ووطنه مصر pic.twitter.com/KcgJo089kj — Mourad Mamdouh (@MouradMamdouh3) February 22, 2020

حزنت اوي لما شوفت دكتور مجدي يعقوب و هو بيقع و هو طالع يستلم التبرعات علشان يبني مستشفي جديدة ..

في حين أن في أشكال قذرة كتير الناس والدولة بتعملها قيمة و سايبة راجل عظيم زي دا ف السن دا لوحده حتي علي الأقل و دي حاجه تكسف والله مفيش واحد جنبه يسنده !! #مجدي_يعقوب ⁦♥️⁩ — ريــهام ⁦🌨️⁩ (@Riham168) February 22, 2020

وقع ووقع قلب الناس كلها معاه 💔

الله يحفظك ويكرمك زي ما كرمت كتير #مجدي_يعقوب pic.twitter.com/qwvRGmV7Yc — ترلملم 🙃 (@GhadaKhalifa10) February 22, 2020

حقيقي ده الي يستاهل تعظيم رجل اذا ذكر اسمه قام له رؤساء العالم ده فعلا الي فخر مصر.. #مجدي_يعقوب pic.twitter.com/jAxuNqiA2E — Amr Khalifa (@AmrKhalifa23) February 22, 2020