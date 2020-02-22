شاهد.. ماذا قال المصريون للدكتور مجدي يعقوب؟

#مجدي_يعقوب— Mourad Mamdouh (@MouradMamdouh3) February 22, 2020
و لسه بيجرى و يعافر .. العملاق المصرى مجدى يعقوب اللى اتكعبل أمبارح ووقف تانى فى شموخ زاهد في المرحلة العمرية دي كان يقدر يعيش زي الأمراء علي جزيرة من جزر المالديف لكن كرس باقي عمره للغلابة والخير و خدمة الناس ووطنه مصر pic.twitter.com/KcgJo089kj
حزنت اوي لما شوفت دكتور مجدي يعقوب و هو بيقع و هو طالع يستلم التبرعات علشان يبني مستشفي جديدة ..— ريــهام 🌨️ (@Riham168) February 22, 2020
في حين أن في أشكال قذرة كتير الناس والدولة بتعملها قيمة و سايبة راجل عظيم زي دا ف السن دا لوحده حتي علي الأقل و دي حاجه تكسف والله مفيش واحد جنبه يسنده !! #مجدي_يعقوب ♥️
وقع ووقع قلب الناس كلها معاه 💔— ترلملم 🙃 (@GhadaKhalifa10) February 22, 2020
الله يحفظك ويكرمك زي ما كرمت كتير #مجدي_يعقوب pic.twitter.com/qwvRGmV7Yc
حقيقي ده الي يستاهل تعظيم رجل اذا ذكر اسمه قام له رؤساء العالم ده فعلا الي فخر مصر.. #مجدي_يعقوب pic.twitter.com/jAxuNqiA2E— Amr Khalifa (@AmrKhalifa23) February 22, 2020
واحد من أفضل من انجبت مصر .. شرف اننا نبقى من نفس البلد اللي انت منها دكتور #مجدي_يعقوب ❤️❤️ pic.twitter.com/Q1Ywh0rHK4— Mahmoud Al-Jawhary (@Comrade_Jawhary) February 21, 2020