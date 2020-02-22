المستنسخات الأثرية تدعم العلاقات بين مصر واليونان.. صور

قام د.خالد العناني وزير السياحة و الآثار بزيارة ورشة لإنتاج المستنسخات الأثرية بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث تفقد طريقة سير العمل بهذه الورشة وطرق إنتاج المستنسخات الأثرية بها و الأسلوب الفني و التقني الذي يتبعه العاملين في هذا المجال.









جاء ذلك على هامش زيارته لدولة اليونان لمقابلة وزيري السياحة و الثقافة و الرياضة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين و خلق برامج سياحية بحرية و ثقافية مشتركة و التسويق لها في العالم.









و خلال الجولة أعجب العناني بأسلوب العمل و بحث مع القائمين على هذه الورشة كيفية التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة فى هذا الشأن، بحيث يتم إرسال عدد من المستنسخات الأثرية الفرعونية والأيقونات القبطية التي تقوم الوحدة الإنتاجية بالمجلس الأعلى للآثار بإنتاجها في مصر، الي اليونان لبيعها فى المتاحف المختلفة هناك.





ويأتى ذلك فى ظل قيام وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار بإنشاء مصنع لإنتاج المستنسخات الآثرية بمصر وهو الأول من نوعه في مصر والذى سيساهم في حماية التراث الثقافي الحضاري لمصر وحماية السوق المصرية من دخول منتجات غير جيدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية وتحقيق المردود الاقتصادي اللائق من استثمار ميراثنا الثقافي والحضاري.



