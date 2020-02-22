الشائعات تعود مجددا.. زواج عبد الباسط حمودة من نبيلة عبيد

مسلسل «نساء من ذهب» تدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزني.



