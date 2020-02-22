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فن

الشائعات تعود مجددا.. زواج عبد الباسط حمودة من نبيلة عبيد

السبت 22/فبراير/2020 - 02:59 م
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة - نبيلة عبيد
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل ما زالت تسود مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور للفنانة نبيلة عبيد برفقة الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، وتسببت في ترويج شائعات عن زواجهما، وعلى الرغم من تكذيبها فور تداولها، لكنها عادت للظهور مرة أخرى بعدد من صفحات فيسبوك. 


كان عدد من رواد السوشيال ميديا، لاسيما "إنستجرام"، تناقلوا الشائعات عن زواج نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة، بسبب صور تجمعمها، فكتبت إحدى الصفحات «زواج عبد الباسط حمودة من نبيلة عبيد شقي طول عمرك يا عبد الباسط». 


وتعود الصور إلى كواليس تصوير مسلسل «نساء من ذهب» الذي يجمع بين نبيلة عبيد ونادية الجندي للمرة الأولى، ويشارك عبد الباسط حمودة في المسلسل كضيف شرف. 


مسلسل «نساء من ذهب» تدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزني.

الشائعات تعود مجددا.. زواج عبد الباسط حمودة من نبيلة عبيد
الشائعات تعود مجددا.. زواج عبد الباسط حمودة من نبيلة عبيد
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