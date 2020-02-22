بمشاركة 200 شركة متخصصة.. افتتاح معرض أجرى بيزنس الزراعي الدولي

افتتح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجن، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى ظهر اليوم، السبت، فعاليات معرض ومؤتمر أجري بيزنس الدولي، في دورته السادسة بمشاركة 200 شركة متخصصة فى مختلف المجالات الزراعية من 22 إلى 24 فبرايل الجارى بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر.





وأكد "الصياد" خلال تفقده لأول مشروع زراعى وتصنيعى للنباتات الطبية والعطرية بمصر للخبير العالمى الدكتور أشرف عمران رئيس المجلس العربى للأمن الغذائى والمائى بأن خطة الدولة تدعم فى الوقت الحالى كل مشروعات التنمية الزراعية التى تستهدف خلق مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة بعيدا عن مناطق الوادى والدلتا التى لا بد من الخروج منها.





وأوضح "الصياد" فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض بأن معظم تصدير المنتجات الزراعية حاليًا أصبح يخرج من المناطق الجديدة التى ساعدتها الدولة فى الارتقاء بجودة منتجاتها، قائلا "كل الدعم للشباب فى المجتمعات الزراعية والعمرانية الجديدة لعمل تنمية زراعية تصنيعية تصديرية حقيقية.





وتفقد الصياد وعزوز العديد من أجنحة وشركات المعرض التى تخدم كافة القطاعات الزراعية فى التسميد والرى والإنتاج الحيوانى بالإضافة إلى جناح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذى يضم 4 شركات كبرى، وجناح المكتبة القومية الزراعية، بالإضافة إلى أجنحة مركز البحوث الزراعية.





وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأول للمعرض، إقبال غير مسبوق من الباحثين والمستثمرين وأصحاب الشركات المشاركة والمزارعين، وسط حضور مكثف من قيادات القطاع الزراعي بمصر وأبطال الإنتاج في القطاعات المختلفة.





كما يطلق معرض "أجرى بيزنس" الزراعى الدولى فى دورته الحالية مبادرة 2020 عام الإنتاج الزراعى والتصدير فى مصر، وتتصدر المشروعات القومية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى القطاع الزراعى قائمة أهتمامات المعرض.





على صعيد متصل يشهد المعرض إقامة عدد 18 ندوة علمية متخصصة بحضور خبراء محليين وعالميين فى كافة قطاعات الثروات الحيوانية والداجنة والزراعة والزراعة الحديثة بهدف تبادل الخبرات وتنشيط القطاع الزراعى.



