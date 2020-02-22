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محافظات

يبعد 180 كيلو عن أسوان .. مينى باص لخدمة أهالي وادي العلاقي ..شاهد

السبت 22/فبراير/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تخصيص أتوبيس مينى باص من مشروع النقل الداخلى لنقل وتوصيل الأهالى والمواطنين المتجهين من مدينة أسوان لقرية وادى العلاقى والعكس بأسعار رمزية. 

يأتي ذلك استجابة لمطالب أهالي قرية العلاق التى عرضت عليه أثناء لقائه مع قيادات وممثلي مختلف القبائل الأسوانية بحضور مستشاري رئيس الجمهورية اللواء أحمد جمال الدين والسفيرة فايزة أبو النجا. 

وأكد أشرف عطية بأن ذلك يأتى ضمن حزمة الجهود المبذولة التى تقوم بها المحافظة بجميع أجهزتها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتواصلة بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء والأسر الأكثر إحتياجًا وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية. 

كما أشار عطية إلى مساهمة ذلك فى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن الأسوانى ، فضلًا عن توفير الوقت ومشقة الإنتقال لقرية العلاقى والتى تقع على مسافة ١٨٠ كم جنوب مدينة أسوان. 

ولفت محافظ أسوان إلى أن المينى باص سوف يتحرك من أمام جمعية البشارية بجوار ميدان الجيش وذلك بناءً على الاحتياج الفعلى ونسبة إقبال الركاب وخاصة من قبائل العبابدة والبشارية للاستفادة من خدمات التوصيل التى يقدمها .

يبعد 180 كيلو عن أسوان .. مينى باص لخدمة أهالي وادي العلاقي ..شاهد
يبعد 180 كيلو عن أسوان .. مينى باص لخدمة أهالي وادي العلاقي ..شاهد
يبعد 180 كيلو عن أسوان .. مينى باص لخدمة أهالي وادي العلاقي ..شاهد
يبعد 180 كيلو عن أسوان .. مينى باص لخدمة أهالي وادي العلاقي ..شاهد
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