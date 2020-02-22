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حوادث

شاهد| الداخلية تضبط 18 كيلو هيروين و11 استروكس بمنطقة السحر والجمال

السبت 22/فبراير/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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محمد صبري - رامى المهدي

شنت وزارة الداخلية عدة حملات امنية على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين عن القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة حيث أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.


نجح قطاع الامن العام في استهداف بؤر اجرامية ببحيرة المنزلة والسحر والجمال حيث تم ضبط 181 متهما وبحوزتهم اسلحة نارية ومواد مخدرة كما تم ضبط 1085 قطعة سلاح ناري.

 

وفى مجال تنفيذ الاحكام تم تنفيذ 506167 حكما قضائيا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 19 تشكيلا عصابيا ضم 56 متهما حيث ارتكبوا 133 حادث سرقة متنوعا.


وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1241 قضية مواد مخدرة حيث تم ضبط 1339 متهمًا بحوزتهم 4 الاف كيلو حشيش و 227 كيلو بانجو، و 18 كيلو هيروين ، و 11 كيلو استروكس.

 

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