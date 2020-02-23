بشير الديك: أحمد زكي يمثلني في "ضد الحكومة"

قال السيناريست بشير الديك في تصريحات ل"صدى البلد" ان شخصية الفنان احمد زكي في فيلم ضد الحكومة تشبهه تماما، وتحمل جزءا من روحه.





وقال إن الفيلم عاش في أذهان الجمهور حتى الآن يصور المستقبل، مشيرا إلى أنه كان يريد أن يتحرر من قيود كثيرة حاول أن يظهرها في الفيلم، مستشهدا بجملة" كلنا فاسدون لا أستثني أحدا، كلنا ندعى الفضيلة ولانملكها".





يعرض ل"بشير الديك" حاليا فيلم الفارس والأميرة، و تدور حكايته فى إطار من المغامرة والكوميديا، ناطق بالعربية مع ترجمة الى الإنجليزية، وهو إنتاج مشترك مصر/ السعودية، لعام 2019، ويعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة إذ انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا، وواجهته بعض العثرات الإنتاجية إلى أن خرج للنور.





أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت فى القرن السابع الميلادى، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذى سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين فى عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب فى مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالى، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذى كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.





الفيلم يشارك فيه النجوم؛ محمد هنيدى، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدوانى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.