سرقة التيار.. تحرك برلماني عاجل إثر أزمة عدادات الكهرباء

قال النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن القراءات الخاطئة لعدادات الكهرباء، وما ينتج عن ذلك الأمر من معاناة المواطنين، خاصة وأن هناك بعض القراءات تكون مبالغ فيها وبشكل غير منضبط يتسبب فى عدم الوقوف على الاستهلاك الفعلى للمواطن، وهناك العديد من الحالات فى مختلف المناطق، وأنه تلقى عددا من الشكاوى فى هذا الصدد.









وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن القراءات الخاطئة فى بعض المناطق، وبعضها يكون جزافيا وغير متناسب مع حجم الاستهلاك الفعلى، مما يتسبب فى معاناة الفئة محدودة الدخل، مشددا على ضرورة إيجاد آلية محددة للقضاء على ظاهرة القراءات الخاطئة وتفعليها على مستوى الجمهورية، لتفادى هذه الأزمة التى ترهق فى بعض الأحيان كاهل المستهلكين.









وأشار عضو البرلمان، إلى أن القضاء على هذه الأزمة يتوقف على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، شريطة أن تكون الإجراءات مبسطة، يستطيع المواطن العادى أن يتعامل مع هذه الإجراءات والآليات، بالإضافة لفكرة تعميم العدادات مسبوقة الدفع، بالإضافة للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى، التى تتسبب فى زيادة الأعباء على الملتزمين من المستخدمين، وأخيرا أن تكون هناك دقة فى القراءة من خلال الموظفين العاملين فى شركات الكهرباء فى القطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية.





ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.