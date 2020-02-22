AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سرقة التيار.. تحرك برلماني عاجل إثر أزمة عدادات الكهرباء

السبت 22/فبراير/2020 - 10:24 م
عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
Advertisements
حسن رضوان
قال النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن القراءات الخاطئة لعدادات الكهرباء، وما ينتج عن ذلك الأمر من معاناة المواطنين، خاصة وأن هناك بعض القراءات تكون مبالغ فيها وبشكل غير منضبط يتسبب فى عدم الوقوف على الاستهلاك الفعلى للمواطن، وهناك العديد من الحالات فى مختلف المناطق، وأنه تلقى عددا من الشكاوى فى هذا الصدد.


وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن القراءات الخاطئة فى بعض المناطق، وبعضها يكون جزافيا وغير متناسب مع حجم الاستهلاك الفعلى، مما يتسبب فى معاناة الفئة محدودة الدخل، مشددا على ضرورة إيجاد آلية محددة للقضاء على ظاهرة القراءات الخاطئة وتفعليها على مستوى الجمهورية، لتفادى هذه الأزمة التى ترهق فى بعض الأحيان كاهل المستهلكين.


وأشار عضو البرلمان، إلى أن القضاء على هذه الأزمة يتوقف على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، شريطة أن تكون الإجراءات مبسطة، يستطيع المواطن العادى أن يتعامل مع هذه الإجراءات والآليات، بالإضافة لفكرة تعميم العدادات مسبوقة الدفع، بالإضافة للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى، التى تتسبب فى زيادة الأعباء على الملتزمين من المستخدمين، وأخيرا أن تكون هناك دقة فى القراءة من خلال الموظفين العاملين فى شركات الكهرباء فى القطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلب إحاطة بشأن أعمدة الإنارة المضاءة صباحًا في أحياء القاهرة

طلب إحاطة بسبب أزمة القراءات العشوائية لعدادات الكهرباء

آلية لدقة حساب الاستهلاك.. الكهرباء: العداد الكودى في المباني غير المرخصة لا يقنن وضعها

طلبات إحاطة من نواب البرلمان أمام رئيس الوزراء.. برلماني يطالب بمعرفة قيمة رسوم النظافة لدى وزارة الكهرباء.. ونائب يحذر من خطورة ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات

فاتورة كهرباء من غير زبالة .. الوزير: ما بنستفدش منها وسعيت 4 سنوات لفصلها

محمد شاكر للنواب: حذف رسوم النظافة من فواتير الكهرباء يوليو المقبل.. تعميم نظام العدادات مسبوقة الدفع.. ورفع الدعم لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين

ترشيحاتنا

بـ البوت وجاكيت كلاسيك.. جميلة عوض بإطلالة جريئة بـ ميلان

هاجم كهربا.. المدير الفني الأسبق للزمالك يعلق على أحداث مباراة السوبر

تجميد وإيقاف كهربا بـ تعليمات من الخطيب.. مصدر يكشف الحقيقة

إمام عاشور: لم أقصد الاعتداء على وليد سليمان وما حدث نرفزة ملعب

تعليق هاني شاكر على إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر المصري

بعد براءة جمال وعلاء مبارك.. فريد الديب يكشف سر رفع قضية البورصة في 2011

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من الزمالك على مشادات مباراة السوبر المصري

عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه

اخبار السيارات.. انخفاض جديد في أسعار شيفروليه chevrolet .. ونصائح قبل شراء المستعمل وأسعار شيري chery اليوم