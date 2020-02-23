AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نظر محاكمة سعاد الخولي في قضية الكسب غير المشروع

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:01 ص
سعاد الخولي
سعاد الخولي
Advertisements
رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة سعاد الخولي لاتهامها في قضية الكسب غير المشروع .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي محمد احمد الشرقاوي وأمانة سر شريف محمد علي ووائل عبد المقصود.

وكان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.

وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها، علی کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت ممكنات وظائفها السابقة، وتحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها. 

وشهد ضابط الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها بالقاهرة والبحر الأحمر والإسكندرية، ما مكنها من امتلاك العديد من عناصر الثروة هي وذويها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع

أجندة الحوادث غدا.. إعادة محاكمة متهم بـ أحداث مذبحة كرداسة.. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع.. محاكمة صيدلي بتهمة الاستيلاء على أموال التأمين الصحي

أجندة الحوادث اليوم | إعادة محاكمة متهم بـ أحداث مذبحة كرداسة.. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع.. محاكمة صيدلي بتهمة الاستيلاء على أموال التأمين الصحي

ترشيحاتنا

الأهلي حسم الدوري.. إبراهيم صلاح: أرفض تقليل اللاعبين من بعضهم لإرضاء الجماهير

محمد رمضان يقدم عرضا مغريا لتعويض الطيار المفصول.. فيديو

عقوبات لجنة الانضباط .. موقف لاعبي الأهلي والزمالك من المباريات الإفريقية

وفاء عامر تعلق على إصابة نجلها بجرح في رقبته.. شاهد

محمد رمضان بعد اتهامه بإهانة الجمهور: والله ماكنتش متفق مع الكلب

سهلة ورخيصة.. طريقة عمل شاورما فراخ أحلى من المطعم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

كله بالحلال.. إماراتي يتزوج من 35 امرأة.. فيديو

شاهد.. عجوز تعثر على أختها البالغة من العمر 101 سنة بعد 47 عاما