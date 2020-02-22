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توك شو

مرتضى منصور يوضح لـ أحمد موسى لماذا ارتدى الزمالك القمصان الزرقاء؟

السبت 22/فبراير/2020 - 11:46 م
احمد موسى ومرتضى
احمد موسى ومرتضى منصور
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى حديثه إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قائلا "لبست لاعبي الزمالك اللون الأزرق ليه في مباراة السوبر؟".

ورد مرتضى منصور في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "عشان الحسد، وبطل الدوري هو الذي يختار اللون الذي يلعب به والنادي الأهلي هو بطل الدوري والزمالك بطل الكأس يلعب باللون الاحتياطي".

وعن مباراة القمة يوم الاثنين المقبل، قال مرتضي منصور: "أنا خايف على لاعبى الأهلى والزمالك لانهم عندهم مباريات مهمة في أفريقيا".

وتابع مرتضى منصور: "موافق على إقامة مباراة القمة بعد مباراتي الزمالك والأهلي في أفريقيا بيوم واحد فقط".

وأضاف مرتضى منصور: "حصدنا 26 بطولة في نادي الزمالك وهذا لم يحدث مسبقا، وعلى رأسهم بطولة الكونفدرالية وكأس السوبر المصري".
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