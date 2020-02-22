مرتضى منصور: حازم إمام كان عامل نفسه ميت وصحته ردت بعد صرف المكافآت.. وصالح جمعة لن يلعب في الزمالك

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه قبل مباراة السوبر المصري مع الأهلي لعبت ماتش بينج بونج مع الأهلي لإرسال رسالة بأن رئيس الزمالك مش متوتر.





وأضاف مرتضى منصور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " قبل سفر لاعبي الزمالك إلى الإمارات حازم إمام كان عامل نفسه ميت وبعد ما قلت صرف مكافآت جالي على الفور وصحته ردت".





وتابع مرتضى منصور: "قلت لـ عبد الله جمعة متتكلمش عن النادي الأهلي عشان كل ما تتحدث عن الأهلي يتم تعذيب صالح جمعة في الأهلي".





وأكمل مرتضى منصور: " لن أجلب صالح جمعة في الزمالك لأنني لا أحب طريقته وهناك فارق كبير بينه وبين عبدالله جمعة، وعبدالله جمعة ملتزم وبيصلي ولما قلتله احلق شعرك حلقه".





وأضاف مرتضى منصور: "أنا خايف على لاعبى الأهلى والزمالك لأنهم عندهم مباريات مهمة في أفريقيا".





وتابع مرتضى منصور: "موافق على إقامة مباراة القمة بعد مباراتي الزمالك والأهلي في أفريقيا بيوم واحد فقط".





وأضاف مرتضى منصور: "حصدنا 26 بطولة في نادي الزمالك وهذا لم يحدث مسبقًا، وعلى رأسهم بطولة الكونفيدرالية والكأس السوبر المصري السعودي والأفريقي".



